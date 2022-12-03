. На Xbox стали доступны 3 новые демо-версии игр, в том числе и Inkulinati

Вадим Карасев





В Microsoft Store на следующей неделе стартует фестиваль демо-версий, в рамках которого можно будет опробовать более 20 разных проектов. Некоторые демо уже сейчас начали появляться, и их уже можно опробовать на приставках Xbox.

Inkulinati

Inkulinati Demo

Watch this video on YouTubeДемо ожидаемой игры Inkulinati, которая сразу после релиза будет добавлена в подписку Game Pass, уже доступна. Ее можно загрузить из Microsoft Store и опробовать уникальную средневековую стратегию.

Станьте мастером живых чернил, возьмите в руку перо и разработайте уникальную стратегию, которая принесет вам славу величайшего из мастеров-…

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Virgo Versus The Zodiac

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Еще одна игра, которую можно опробовать, это Virgo Versus The Zodiac. Это научно-фантастическая и фэнтезийная японская ролевая игра.

Virgo Versus The Zodiac Demo

В этой галактике, где каждое действие означает противодействие, вы будете играть за Деву, Святую Королеву, которую еретики часто называют Ужасной Королевой, сеющую хаос в Царствах Зодиака и оставляющую на пути след из звездной пыли.

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Sword and Fairy: Together Forever

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Можно опробовать и китайскую ролевую игру Sword and Fairy: Together Forever, которая не так давно вышла на приставках Xbox.

Sword and Fairy: Together Forever(Demo)

«Войдите в царство, сочетающее древнюю мифологию с традиционной восточной эстетикой в Sword and Fairy: Together Forever, последней отдельной…

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