. На Xbox стали доступны 3 новые демо-версии игр, в том числе и Inkulinati
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Xbox стали доступны 3 новые демо-версии игр, в том числе и Inkulinati

На Xbox стали доступны 3 новые демо-версии игр, в том числе и Inkulinati


В Microsoft Store на следующей неделе стартует фестиваль демо-версий, в рамках которого можно будет опробовать более 20 разных проектов. Некоторые демо уже сейчас начали появляться, и их уже можно опробовать на приставках Xbox.

Inkulinati


Watch this video on YouTube
Демо ожидаемой игры Inkulinati, которая сразу после релиза будет добавлена в подписку Game Pass, уже доступна. Ее можно загрузить из Microsoft Store и опробовать уникальную средневековую стратегию.

Inkulinati Demo

Станьте мастером живых чернил, возьмите в руку перо и разработайте уникальную стратегию, которая принесет вам славу величайшего из мастеров-…
Перейти в Microsoft Store

Virgo Versus The Zodiac


Watch this video on YouTube

Еще одна игра, которую можно опробовать, это Virgo Versus The Zodiac. Это научно-фантастическая и фэнтезийная японская ролевая игра.

Virgo Versus The Zodiac Demo

В этой галактике, где каждое действие означает противодействие, вы будете играть за Деву, Святую Королеву, которую еретики часто называют Ужасной Королевой, сеющую хаос в Царствах Зодиака и оставляющую на пути след из звездной пыли.
Перейти в Microsoft Store

Sword and Fairy: Together Forever


Watch this video on YouTube

Можно опробовать и китайскую ролевую игру Sword and Fairy: Together Forever, которая не так давно вышла на приставках Xbox.

Sword and Fairy: Together Forever(Demo)

«Войдите в царство, сочетающее древнюю мифологию с традиционной восточной эстетикой в Sword and Fairy: Together Forever, последней отдельной…
Перейти в Microsoft Store

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

Последние новости

На Xbox стали доступны 3 новые демо-версии игр, в том числе и Inkulinati
На Xbox стали доступны 3 новые демо-версии игр, в том числе и
В ДТП с пассажирским автобусом в Москве пострадали 14 человек
В ДТП с пассажирским автобусом в Москве пострадали 14 человек
Мария Шукшина набросилась на Андрея Малахова, обвинив в "дебилизации" россиян
Мария Шукшина набросилась на Андрея Малахова, обвинив в
В ЕС заявили о готовности стран G20 поддержать потолок цен на российскую нефть
В ЕС заявили о готовности стран G20 поддержать потолок цен на
Православная церковь чтит память пресвятой мученицы Варвары 4 декабря 2022 года
Православная церковь чтит память пресвятой мученицы Варвары 4 декабря
Ведущий Первого канала рассказал о последствии инсульта
Ведущий Первого канала рассказал о последствии инсульта
В Великобритании предрекли негативные последствия потолка цен на нефть из России
В Великобритании предрекли негативные последствия потолка цен на
Делаем крутой зеркальных столик с оптической иллюзией
Делаем крутой зеркальных столик с оптической иллюзией
Новости Game Pass за 26 ноября — 3 декабря: много анонсов, новые игры и прочие материалы
Новости Game Pass за 26 ноября — 3 декабря: много анонсов, новые игры
Верка Сердючка перестала выступать в России из-за конфликта на Украине
Верка Сердючка перестала выступать в России из-за конфликта на Украине
Собчак впервые после возвращения в Россию появилась на светском мероприятии
Собчак впервые после возвращения в Россию появилась на светском
В США заявили о перехвате в Оманском заливе судна с боеприпасами
В США заявили о перехвате в Оманском заливе судна с боеприпасами

Топ на сегодня

Федор Смолов бросил внучку Ельцина и закрутил роман с «Вице-мисс Россия-2018» Виолеттой Тюркиной (19 фото)
Федор Смолов бросил внучку Ельцина и закрутил роман с «Вице-мисс
Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Тель-Авиве
Акция в память о погибших детях Донбасса прошла в Тель-Авиве
Российские аналитики спрогнозировали подорожание доллара в декабре
Российские аналитики спрогнозировали подорожание доллара в декабре
Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена
Филипп Киркоров уверен, что Мария Шукшина в него влюблена
Настя Ивлеева до сих пор замужем за Элджеем
Настя Ивлеева до сих пор замужем за Элджеем

Еще по теме

Wo Long: Fallen Dynasty можно опробовать на Xbox — доступно демо будет 10 дней
Еще 4 демо-версии стали доступны на Xbox в рамках ID@Xbox Winter Game Fest
На Xbox можно бесплатно опробовать Grid Force — Mask of the Goddess
На Xbox теперь доступна демо-версия 60 Seconds! Reatomized