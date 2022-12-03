. Наталья Рудова едва не выронила груди из мини бикини

Актриса Наталья Рудова поделилась пикантным фото с отдыха. Артистка уже давно гордо носит статус одной из самых привлекательных актрис современности и секс-символов отечественного шоу-бизнеса. Знаменитая блондинка ни в чем таком, из клубничной темы, не засветилась, однако периодически подбрасывает топливо в огонь, интригуя мужчин своим поведением.В личном блоге Рудова то и дело показывает горячие кадры, выдавая их поклонникам небольшими порциями. И вот почитатели дождались! Да такое видео, что горячее некуда! В кадре Рудова, усевшись в зазывной позе грудью вперед на камеру, оттопыривает свои стринги от купальника — вот такой контент предъявила на сей раз актриса.