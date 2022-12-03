. Неадекватное поведение Максим объяснил психолог

Певица Максим не всегда ведет себя адекватно. Вчера в СМИ попала информация, что МакSим отменила свой концерт в Волгограде по весьма странной причине. Мол, в этом виноваты организаторы, который не уважили певицу и не «соблюли» ее райдер. Обязательным пунктом в списке требований являлось – что бы вы думали? — пятилитровая бутылка коньяка в номере. И поскольку «принципиально важное» условие было не соблюдено, певица отказалась проводить концерт. Психолог Любовь Фураева считает: дело не столько в отсутствии горячительного напитка, сколько в «звездной болезни», от которой у знаменитостей возникает чувство вседозволенности. Но никто не хочет признавать, что «зазвездился» и придумывает бесчисленные отговорки.«Поэтому человек разворачивается, если видит несоблюдение пунктов, указанных в райдере к выступлению, и позволяет себе покинуть площадку. Здесь, естественно, речь не может идти о взрослой договороспособности. Это не про партнерские отношения… И он в этот момент не может наслаждаться. Не может чувствовать себя комфортно в достаточно хорошей машине или достаточно хорошем номере, с достаточно хорошими напитками. Ему нужно все с излишком», — отметила психолог в интервью Пятому каналу. Фураева уверена: эти комплексы начинают вырываться наружу, когда в руки к человеку попадают власть и деньги и он обрастает статусом и возможностями. «Начинается игра в эту самую власть и доказательство, у кого этой власти больше. Здесь история уже начинает оправдываться не личными границами, а тем, что это история про тот труд, который я буду вкладывать в это мероприятие. Если этого не ценят, значит не хотят и не уважают. Это история исключительно про то, чтобы доказать, что вы никто, когда не соблюдаются мои условия», — прокомментировала специалист.