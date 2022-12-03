. Неадекватное поведение Максим объяснил психолог
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Неадекватное поведение Максим объяснил психолог

Неадекватное поведение Максим объяснил психолог
Певица Максим не всегда ведет себя адекватно. Вчера в СМИ попала информация, что МакSим отменила свой концерт в Волгограде по весьма странной причине. Мол, в этом виноваты организаторы, который не уважили певицу и не «соблюли» ее райдер. Обязательным пунктом в списке требований являлось – что бы вы думали? —  пятилитровая бутылка коньяка в номере. И поскольку «принципиально важное» условие было не соблюдено, певица отказалась проводить концерт. Психолог Любовь Фураева считает: дело не столько в отсутствии горячительного напитка, сколько в «звездной болезни», от которой у знаменитостей возникает чувство вседозволенности. Но никто не хочет признавать, что «зазвездился» и придумывает бесчисленные отговорки.
«Поэтому человек разворачивается, если видит несоблюдение пунктов, указанных в райдере к выступлению, и позволяет себе покинуть площадку. Здесь, естественно, речь не может идти о взрослой договороспособности. Это не про партнерские отношения… И он в этот момент не может наслаждаться. Не может чувствовать себя комфортно в достаточно хорошей машине или достаточно хорошем номере, с достаточно хорошими напитками. Ему нужно все с излишком», — отметила психолог в интервью Пятому каналу. Фураева уверена: эти комплексы начинают вырываться наружу, когда в руки к человеку попадают власть и деньги и он обрастает статусом и возможностями. «Начинается игра в эту самую власть и доказательство, у кого этой власти больше. Здесь история уже начинает оправдываться не личными границами, а тем, что это история про тот труд, который я буду вкладывать в это мероприятие. Если этого не ценят, значит не хотят и не уважают. Это история исключительно про то, чтобы доказать, что вы никто, когда не соблюдаются мои условия», — прокомментировала специалист.
# Шоу-бизнес Максим, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

Владимир Путин: В России отношение к людям с инвалидностью меняется в лучшую сторону
Владимир Путин: В России отношение к людям с инвалидностью меняется в
Госдеп заявил о перманентном отказе США признавать новые территории России
Госдеп заявил о перманентном отказе США признавать новые территории
Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Федор Смолов бросил внучку Ельцина и закрутил роман с «Вице-мисс Россия-2018» Виолеттой Тюркиной (19 фото)
Федор Смолов бросил внучку Ельцина и закрутил роман с «Вице-мисс
Дарья Повереннова высмеяла критиков за хейт ее обнаженного фото
Дарья Повереннова высмеяла критиков за хейт ее обнаженного фото
Неадекватное поведение Максим объяснил психолог
Неадекватное поведение Максим объяснил психолог
Сати Казанова рассказала о наркомании Виктории Бони
Сати Казанова рассказала о наркомании Виктории Бони
При обрушении рудника в Забайкалье погиб человек
При обрушении рудника в Забайкалье погиб человек
Авторы Battlefield 2042 рассказали о планах по развитию игры на 2023 год
Авторы Battlefield 2042 рассказали о планах по развитию игры на 2023
Лучшие шутки и мемы из Сети - 02.12.2022 (14 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 02.12.2022 (14 фото)
Барзиков предложил Бухынбалтэ устроить фиктивную свадьбу
Барзиков предложил Бухынбалтэ устроить фиктивную свадьбу
Кто будет «купаться» в деньгах зимой 2022-2023, подскажет денежный гороскоп
Кто будет «купаться» в деньгах зимой 2022-2023, подскажет денежный

Топ на сегодня

Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала
Россиянам напомнили об уголовном наказании за растрату маткапитала
Газ в Европе вновь подорожал из-за прихода арктического антициклона
Газ в Европе вновь подорожал из-за прихода арктического антициклона
Предсказан повторный обвал рынка США в 2023 году
Предсказан повторный обвал рынка США в 2023 году
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США
Тело актера из фильма «Зеленая книга» нашли на улице в Нью-Йорке
Тело актера из фильма «Зеленая книга» нашли на улице в Нью-Йорке

Еще по теме

Максим отказалась выступать из-за коньяка
Максим из-за плохого самочувствия отменила концерт
На концертах Максим дежурит реанимация
На концерте Максим дежурят врачи