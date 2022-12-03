. Новогодний фэншуй: как накрыть праздничный стол для встречи 2023 года
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Новогодний фэншуй: как накрыть праздничный стол для встречи 2023 года

Новогодний фэншуй: как накрыть праздничный стол для встречи 2023 года

Уже совсем скоро мы будем встречать год, который пройдет под покровительством Черного Кролика. Чтобы 2023 был удачным, стоит отпраздновать торжество по правилам фэншуй. Это популярная восточная практика. Астролог Анна Сергеева рассказала, как нужно накрыть праздничный стол по фэншуй на Новый 2023 год. Простые действия способны призвать положительную энергию. Она необходима для удачного начала года.

Как встречать Новый 2023 год по фэншуй

Положительная энергия приходит туда, где для нее есть место. Поэтому нужно освободить пространство. За несколько дней до главного праздника в году устройте генеральную уборку. Избавьтесь от всего хлама, который у вас есть. 


Заранее продумайте сервировку, какие блюда будут, подберите столовые приборы для них. На праздничном столе должен быть порядок.  

Рекомендации от восточного эксперта помогут правильно встретить Новый год по фэншуй:

  • Устройте пышное застолье;
  • пригласите всех близких и друзей;
  • используйте красный цвет, но не переборщите, ведь он не нравится символу 2023 года Черному Кролику;
  • на стол поставьте «счастливые» символы ― статуэтки смеющегося Будды или четырехлистный клевер;
  • после боя курантов произносите теплые и добрые слова, тогда и год будет удачным. 

Отметим, что по правилам фэншуй, хорошим знаком является счастливая свинья. Она символизирует рост, развитие и плодородие. Но наличие статуэтки этого животного может оскорбить Кролика. Поэтому лучше не рисковать.

Как нужно накрыть праздничный стол по фэншуй


Разнообразное меню обязательно для встречи Нового 2023 года. Побольше овощных закусок и фруктов, поменьше мясных блюд и алкоголя. Ни в коем случае не ставьте на стол крольчатину и обычные каши. Во всем остальном вы свободны в выборе блюд.

По фэншуй стоит поставить на новогодний праздничный стол вазочку с фруктами. У каждого из них свое особое значение:

  • апельсины ― процветание;
  • виноград ― изобилие и материальное благополучие;
  • манго ― укрепление семейных уз;
  • ананасы ―  счастливая судьба и богатство;
  • мандарины ― счастье в браке, финансовая стабильность;
  • лимон ― избавление от негативных эмоций.

На новогодний стол по фэншуй стоит поставить полную сахарницу. Если вы не употребляете рафинад, заполните ее заменителями. Это мощный символ благополучия.

Особый секрет для привлечения удачи и денег


Восточный секрет для удачи и благополучия в Новом году: используйте магию цифры 3 в квадрате. Для этого на стол поставьте 27 разнообразных предметов. Это могут быть столовые приборы, блюда, стаканы, фигурки и декор. Главное, чтобы было 27 совсем разных вещей по форме и размерам. 

Столько же новых хрустящих купюр положите в свой кошелек в преддверии Нового 2023 года — они станут магнитом для денег.

В отдельный кармашек кошелька положите кусочек имбиря. Он активизирует финансовые потоки и притягивает деньги. 

Позитив привлечь в жизнь помогут апельсины. Положите в круглую миску 9 фруктов — этого достаточно для отличного начала Нового года.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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