. Новости Game Pass за 26 ноября — 3 декабря: много анонсов, новые игры и прочие материалы

Вадим Карасев





Прошедшая неделя, с 26 ноября по 3 декабря, стала одной из самых интересных для подписки Game Pass за последнее время. Microsoft анонсировала для Game Pass сразу несколько крупных проектов, плюс в игровой сервис на этой неделе добавили пару интересных новинок. Обо всем этом в нашей еженедельной сводке новостей и материалов по Game Pass.

Что добавили в Game Pass за неделю

За эту неделю, с 26 ноября по 3 декабря, в подписку Game Pass добавили 6 новых проектов:

Insurgency: Sandstorm — XboxSoccer Story — Xbox и PCWarhammer 40,000: Darktide — PCThe Walking Dead: The Final Season — Xbox и PCEastward — Xbox и PCTotally Reliable Delivery Service — PC

Добавление игры Insurgency: Sandstorm в подписку Game Pass на приставках Xbox вызвало значительное увеличение числа игроков в проекте, и в целом подняло интерес к тактическому шутеру. Стоит сказать, что шутер имел немало проблем после релиза на Xbox в 2021 году, но сейчас многие из них уже решили. На днях игра Insurgency: Sandstorm получила новый апдейт Operation: Livewire, и почти сразу после этого она стала доступна в Game Pass.

Также добавили 10-часовую версию игры Need for Speed Unbound в Game Pass Ultimate.

Анонсы для Game Pass

Анонсировали на этой неделе много действительно крупных игр для подписки Game Pass. Для начала приведем список того, что обещают добавить в декабре (помимо уже добавленных игр):

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (Xbox, PC, xCloud) – 6 декабряHello Neighbor 2 (Xbox, PC, xCloud) – 6 декабряChained Echoes (Xbox, PC, xCloud) – 8 декабряMetal: Hellsinger (Xbox One) – 8 декабряHigh On Life (Xbox, PC, xCloud) – 13 декабряPotion Craft (Xbox, PC) – 13 декабряRainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Xbox, PC, xCloud) – 15 декабряWatch this video on YouTube Xbox Game Pass декабрь 2022 года: что нового добавляют, удаляют

Помимо перечисленного, в Game Pass также обещали добавить Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition уже 15 декабря, но буквально через пару часов после анонса Microsoft поменяла решение.

Кроме того, на этой неделе анонсировали добавление в подписку Game Pass:

Скоро удалят из Game Pass

Monster Hunter Rise — 20 января 2023 годаAmnesia: The Bunker — март 2023 годаWatch this video on YouTube

Из подписки Game Pass удалят 15 декабря следующие игры:

Интересные материалы по Game Pass за неделю

