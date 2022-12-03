. Ольга Бузова отметила новоселье в квартире за 120 миллионов, которую ремонтировала три года
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Ольга Бузова отметила новоселье в квартире за 120 миллионов, которую ремонтировала три года

Ольга Бузова отметила новоселье в квартире за 120 миллионов, которую ремонтировала три года

36-летняя Ольга Бузова три года назад купила новую квартиру, но не могла в нее поселиться, так как она нуждалась в длительном ремонте. Вчера телеведущая заявила, что все готово, и принялась отмечать новоселье.

На вечеринку светская львица пригласила только самых близких, чтобы ничего не испортили в новом гнездышке. Поздравить Ольгу пришли ее подруга блогерша Мария Погребняк, пиар-агент Антон Богославский и другие.


Бузова поделилась с подписчиками кадрами с мероприятия и выразила свою радость.

Сегодня я устроила новоселье. Со своей командой и девочками. Это очень важное для меня событие. Я шла к нему много-много лет, и это такое счастье.

По информации издания "СтарХит", Ольга приобрела квартиру за 120 миллионов рублей. Жить звезда теперь будет на Мосфильмовской улице в Москве. Площадь нового жилья — около 200 квадратных метров.


Таролог предрекла Бузовой одиночество в 2023 году

После расставания с Давай в прошлом году Ольга так и не нашла постоянного кавалера. Ее периодически видели в компании разных мужчин, но звезда утверждает, что ее сердце свободно, и призывает не верить слухам. 

Судя по ее нарядам, провокационным постам и резким заявлениям, мужского внимания звезде не хватает. Бузова даже решила обратиться к тарологу, чтобы узнать, сможет ли она наконец выйти замуж в грядущем году. Прогноз ее ждал неутешительный.

"Оль, я вижу у вас огромный потенциал в карьере. Очень много перспектив, феерия просто: деньги-деньги, карьера, успех и слава. Это все ваше в 2023 году. К сожалению, мужчины пока не вижу рядом достойного", — сказала звезде специалистка.

Впрочем, таролог не утверждает, что ее предсказания на 100% верны, поэтому призывает Ольгу брать все в свои руки. Посмотрим, сможет ли она в перерывах между работой наладить личную жизнь.

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По материалам: uposters.ru

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