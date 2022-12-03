. Ольге Бузовой предсказали не завидное будущее

Ведущая и певица Ольга Бузова обратилась к тарологу. Певица мечтает о семье, но ей не везет в любви. Исполнительница Ольга Бузова обратилась к специалистам из шоу «Утренние гадания» телеканала «ТВ-3», чтобы узнать о своем будущем. Бузова решила спросить у карт, будет ли с ней достойный мужчина в следующем году. По словам таролога, у Бузовой будет все: карьерный рост, деньги и слава. Но шанс встретить жениха очень мал.«Оль, я вижу у вас огромный потенциал в карьере. Очень много перспектив, феерия просто: деньги-деньги, карьера, успех и слава. Это все ваше в 2023 году. К сожалению, мужчины пока не вижу рядом достойного», – ответила таролог Ольге. «Но все в ваших руках, все будет так, как вы захотите, перемены зависят от нас. Успехов и огромных свершений», – добавила эксперт в личном микроблоге. Напомним, ранее Ольгу Бузову похвалил телеведущий Владимир Соловьев. Он оценил поступок певицы, осудив при этом Ксению Собчак.