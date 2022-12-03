. Олигарх Михаил Фридман был арестован в Лондоне

Как сообщает пресса, бизнесмен был задержан за отмывание денег. Днем 3 декабря сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании задержали российского бизнесмена, сооснователя «Альфа-групп» Михаила Фридмана. Сегодня днем паблики сообщили, что в столице Великобритании был задержан известный российский предприниматель по обвинению в отмывании денег. Западные СМИ не назвали имен задержанных, отметив лишь, что взяли троих мужчин, у одного из которых была сумка, полная наличных с британской валютой. Прозвучало предположение о том, что это может быть Михаил Фридман, который после февральских событий перебрался в Европу. Однако в «Альфа-групп» опровергли данную информацию, сообщив, что Михаил Маратович находится у себя дома. «Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом. Никакого отношения к этой истории он не имеет», — сообщил ТАСС представитель финансового учреждения. Буквально несколько минут назад агентство ТАСС подтвердило задержание олигарха. Следом агентство сообщило, что бизнесмен после дачи показаний был отпущен под залог. Уже вечером герой новостей сам вышел на связь, ответив на запросы журналистов о комментарии. «У меня все в порядке, я в выходные встречаюсь с друзьями», — сообщил он. Напомним, что Фридман уже несколько месяцев живет в Лондоне. Он сам и его активы попали под санкции, и еще весной миллиардер публично жаловался, что не может нанять даже уборщицу и водителя. Также писали, что власти Франции арестовали недвижимое имущество Фридмана, а именно роскошную виллу в Сен-Тропе.