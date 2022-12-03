. Подборка очень странных продуктов и товаров, которые можно встретить в разных странах (16 фото)

Вадим Карасев

Вряд ли поход в супермаркет можно назвать захватывающим и интересным событием. Но если мы окажемся в заграничном магазине, то это уже совсем другое дело. То что для местных жителей является обычным, нас это может удивить. Например, вряд ли у нас на полках можно найти консервированные пончики или котлеты с голубикой. Давайте поглядим, что еще интересного можно увидеть на полках зарубежных супермаркетов.Консервированные пончикиКонсервированные яйцаТочилка для моркови...В этом магазине продаются уже взбитые яйцаСтраусиные яйцаСтул в виде пня. Вот так вот простоКогда хочется побегать по травкеКто сказал, что нельзя получать деньги из воздуха? Вот, пожалуйста, консервированный горный воздух.Специальная вода для котовКогда сидишь на диетеХолостяцкий набор: стейк, картошка и две банки пиваВ супермаркетах в Армении продают подсолнух целикомВ Швейцарии все варёные яйца красят в яркие цветаТут возникает закономерный вопрос — для чего производители это делают? Ответ на самом деле достаточно прост. Варёные яйца хранятся дольше сырых. А с помощью покраски создаётся специальный защитный слой на скорлупе, который позволяет сохранить свежесть ещё дольше.Котлеты с голубикойЖеле с целыми помидорами без кожицыПодай мне бутылку с инструментами пожалуйста, ремонтировать охота!