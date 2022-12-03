. Подборка очень странных продуктов и товаров, которые можно встретить в разных странах (16 фото)
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Подборка очень странных продуктов и товаров, которые можно встретить в разных странах (16 фото)

Консервированные пончикиВряд ли поход в супермаркет можно назвать захватывающим и интересным событием. Но если мы окажемся в заграничном магазине, то это уже совсем другое дело. То что для местных жителей является обычным, нас это может удивить. Например, вряд ли у нас на полках можно найти консервированные пончики или котлеты с голубикой. Давайте поглядим, что еще интересного можно увидеть на полках зарубежных супермаркетов.

Консервированные пончики


Консервированные яйца

Консервированные яйца
Точилка для моркови...

Точилка для моркови...
В этом магазине продаются уже взбитые яйца

В этом магазине продаются уже взбитые яйца
Страусиные яйца

Страусиные яйца
Стул в виде пня. Вот так вот просто

Стул в виде пня. Вот так вот просто
Когда хочется побегать по травке

Когда хочется побегать по травке
Кто сказал, что нельзя получать деньги из воздуха? Вот, пожалуйста, консервированный горный воздух.

Кто сказал, что нельзя получать деньги из воздуха? Вот, пожалуйста, консервированный горный воздух.
Специальная вода для котов

Специальная вода для котов
Когда сидишь на диете

Когда сидишь на диете
Холостяцкий набор: стейк, картошка и две банки пива

Холостяцкий набор: стейк, картошка и две банки пива
В супермаркетах в Армении продают подсолнух целиком

В супермаркетах в Армении продают подсолнух целиком
В Швейцарии все варёные яйца красят в яркие цвета

В Швейцарии все варёные яйца красят в яркие цвета
Тут возникает закономерный вопрос — для чего производители это делают? Ответ на самом деле достаточно прост. Варёные яйца хранятся дольше сырых. А с помощью покраски создаётся специальный защитный слой на скорлупе, который позволяет сохранить свежесть ещё дольше.

Котлеты с голубикой

Котлеты с голубикой
Желе с целыми помидорами без кожицы

Желе с целыми помидорами без кожицы
Подай мне бутылку с инструментами пожалуйста, ремонтировать охота!

Подай мне бутылку с инструментами пожалуйста, ремонтировать охота!
# Главные новости
По материалам: триникси

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