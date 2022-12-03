Вадим Карасев

Полиция задержала подозреваемого в убийстве участника трио Migos рэпера Takeoff

Полиция задержала предполагаемого убийцу рэпера Takeoff из группы Migos. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу ведомства в Хьюстоне, штат Техас, Трой Финнер.

Арестованным оказался Патрик Ксавье Кларк. Прежде, чем задержать его, правоохранители изучили большое количество записей с камер видеонаблюдения, а также с телефонов, провели вещественную и баллистическую экспертизы. Кроме этого, была произведена реконструкцию стрельбы. «Благодаря этой информации мы заключили, что в данном случае стрелявшим является Патрик Кларк», — сообщил Финнер.

О смерти 28-летнего рэпера стало известно 1 ноября. В момент гибели он вместе с другим участником группы Quavo он находился в боулинг-клубе на вечеринке промоутера Jas Prince, где у него завязался конфликт с одним из посетителей.

Quavo, Offset и Takeoff начали заниматься музыкой 2008 году. Их группа Migos выпустила свой первый полноформатный проект, микстейп под названием Juug Season, 25 августа 2011 года. А дебютный студийный альбом Yung Rich Nation был выпущен в июле 2015-го, в нем приняли участие Крис Браун и Янг Таг.