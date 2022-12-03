. Православная церковь чтит память пресвятой мученицы Варвары 4 декабря 2022 года
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Православная церковь чтит память пресвятой мученицы Варвары 4 декабря 2022 года

Православная церковь чтит память пресвятой мученицы Варвары 4 декабря 2022 года

4 декабря 2022 года церковь чтит память пресвятой Варвары. Считается, что она защищает от смерти без причастия и покаяния. Древние славяне верили, что великомученица владеет всеми недрами земли, поэтому шахтеры обращались к ней со своими молитвами. Также ей молились и будущие мамы.

Как жила святая великомученица Варвара

Еще в те времена, когда в Финикийском Илиополе правил Максимиан, родилась девочка, родители которой были язычниками – аристократами. Варвара с самого детства была красива и умна. Немного повзрослев, девушка начала интересоваться христианской верой, а позже еще и покрестилась.

Легенда гласит, что девушка, убегая от разгневанного отца, скрылась высоко в горах и стала молиться спасителю. После этого перед Варварой раскрылись облака и девушка поднялась к Богам.


Злой отец по имени Диоскур сильно был зол на дочь и вместе с императором Мартианом он жестоко пытал девицу, а после этого ее объявили виноватой и обезглавили, но за это их наказали Боги и сожгла молния, которая снизошла с ясного неба.

Останки Варвары долгое время находились в Константинополе, но позже монахи приняли решение отвезти их в Киевскую Русь, где они лежат до сих пор в соборе Владимира.

Молитва пресвятой мученице Варваре

Люди молятся пресвятой Варваре с просьбами не забирать в загробный мир не причастив их, просят о исцелении и скорейшем выздоровлении, умоляют за здоровье своих детей и просят легких родов без последствий. Великомученица Варвара также является и укротительницей бурь и молний и может спасти от ее удара.

Святая славная и всехвальная великомученице Христова Варваро! Собраннии днесь в храме твоем Божественнем людие и раце мощей твоих покланяющиися и с любовию целующии, страдания же твоя мученическая и в их Самаго страстоположника Христа, давшаго тебе, не точию еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати, похвалами ублажающе, молим тя, известная желания нашего ходатаице: моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не отставит от нас вся ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует христианскую кончину животу нашему безболезненну, непостыдну, мирну, Божественных Таин причастну, и всем на всяком месте, во всякой скорби и обстоянии, требующим Его человеколюбия и помощи, великую Свою подаст милость, да благодатию Божиею и твоим теплым предстательством, душею и телом всегда здравии пребывающе, славим дивнаго во святых Своих Бога Израилева, не удаляющаго помощи Своея от нас всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.


Ритуалы и традиции дня пресвятой мученицы Варвары

У славян этот день чаще всего ставят вместе с Николиным и Савиным для проведения целого комплекса ритуалов. В основном в этот день люди святят воду и заказывают у батюшки панихиды для умерших близких.

Раньше люди красиво одевались, расчесывались и шли к ставкам или речкам, где глядя в воду вели с ней беседу, будто она живой человек. После этого можно было отчерпнуть немного, сварить каши и оставить на ночь, а по взявшейся корке сверху можно было определить урожай и благополучия следующего года.

В Варварин день женщинам нельзя было работать, иначе они могли разозлить пресвятую. Было принято, что в этот день все гуляли и праздновали. Ранее имелось ввиду, что «варварить» — это то же самое, что гулять. Приготовления еды не считалось работой, поэтому женщины готовили на стол блюда исключительно из теста.

На день памяти Варвары молодые девушки срывали веточки вишни и ставили у себя в доме и если они расцветали к Рождеству, то это было очень хорошей приметой, такой например как свадьба.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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