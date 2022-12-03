. При обрушении рудника в Забайкалье погиб человек

Вадим Карасев

Под завалами рудника «Омчак» в Забайкалье нашли тело погибшего рабочего

Рабочий, оказавшийся под завалами после обрушения породы на руднике «Омчак» в Забайкалье, погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тело погибшего обнаружено спасателями. В момент обрушения на участке находились четыре человека. Остальные рабочие не пострадали и вышли на поверхность самостоятельно.

ЧП случилось одном из штреков золотого рудника в Балейском районе.

Ранее в Кемеровской области два человека погибли в результате аварии на шахте «Распадская-Коксовая». Один из них был спасателем. Еще двое горняков пострадали. Всего в момент обрушения под землей находились 190 человек, 188 из них сразу вывели на поверхность.