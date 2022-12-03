. Продюсер высказался о гонорарах уехавших из России артистов

Вадим Карасев

Продюсер Ашуров заявил о снизившихся гонорарах уехавших из России артистов

У всех российских звезд, покинувших страну, значительно упал уровень доходов, уменьшились гонорары за выступления. Так, если в России юморист Максим Галкин мог заработать 70-100 тысяч евро в качестве приглашенного артиста, то теперь он легко может согласиться выступить и за 50 тысяч. Об этом «Ленте.ру» рассказал продюсер Дмитрий Ашуров.

«Конечно, прайсы упали очень сильно. Хотя некоторые берут и специально завышают свой гонорар, потому что понимают, что спрос стал крайне невысоким, а преданные фанаты все равно пригласят даже по завышенным ценам. В итоге именно за счет таких поклонников знаменитости пытаются хоть как-то компенсировать убытки от отсутствия массовых заказов», — объяснил Ашуров.

Он добавил, что за рубежом приглашать к себе российских звезд могут только отдельные крайне обеспеченные соотечественники, в то время как основную массу поклонников и, соответственно, заказов составлял простой российский зритель.

«Артистка Алла Пугачева, конечно, планку по прайсам снижать не будет — ее выступление как стоило от 200 тысяч евро, так и останется. В среднем же ее приезд обходился кому-то в 300 тысяч, кому-то в 500, так же останется и за границей. А вот ее супруг Максим Галкин уже вполне может двигаться в бюджетах: если в России его выступление стоило 70-100 тысяч, то теперь это вполне могут быть 50», — сказал продюсер.

Ранее стало известно, что в этом году стоимость выступления российских звезд на новогодних корпоративах значительно упала: бюджеты компаний, приглашающих артистов, сократились, так же как и спрос. Самыми востребованными оказались Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров.