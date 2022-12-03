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Раскрыта причина задержания Фридмана в Лондоне

Раскрыта причина задержания Фридмана в ЛондонеТАСС: Фридмана задержали по подозрению в нарушении наложенных на него санкций

Российского бизнесмена Михаила Фридмана в Лондоне задержали по подозрению в нарушении наложенных на него санкций. Об этом ТАСС рассказал источник в окружении предпринимателя.

«Фридман был задержан из-за подозрений в нарушении введенных в отношении него санкций», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, бизнесмена отпустили под залог.

Ранее источник ТАСС в окружении бизнесмена сообщил, что тот якобы был задержан в Лондоне. В Альфа-банке опровергли сообщения о задержании Фридмана. По словам представителя банка, бизнесмен находится у себя дома.

До этого издание The Independent со ссылкой на заявление британского Национального агентства по борьбе с преступностью сообщило, что британские правоохранители задержали в Лондоне 58-летнего российского бизнесмена. Его имя не называлось. Отмечалось, что мужчину обвиняют в отмывании денег и сговоре с целью обмана министерства внутренних дел Великобритании и лжесвидетельства.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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