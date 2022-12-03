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Ребенок погиб при пожаре в частном доме в российском городе

Ребенок погиб при пожаре в частном доме в российском городеВ Пензенской области погиб ребенок при пожаре в частном доме, возбуждено уголовное дело

В Пензенской области сгорел частный дом, в котором погиб 4-летний ребенок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По данным следствия, вечером 2 декабря в Сурске загорелся жилой дом на улице Восточной. После ликвидации пожара на кухне было обнаружено тело ребенка 2018 года рождения со следами термических ожогов.

В рамках дела назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие выясняет обстоятельства и причины пожара.

Ранее 3 декабря сообщалось, что в Красноярском крае произошел пожар в частном доме, в результате которого погибли двое детей и один взрослый. По предварительной версии следствия, причиной возгорания стали нарушения правил монтажа и эксплуатации печи. Следователи в ходе осмотра установили, что дымоход находился рядом с деревянным потолочным перекрытием.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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