. Россиянам рассказали, за какие услуги ЖКХ можно не платить

Вадим Карасев

Профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова в интервью агентству "Прайм" рассказала, от каких услуг управляющей компании (УК) жильцы имеют право отказаться.

Экономист подчеркнула, что жильцы должны в любом случае оплачивать воду, электро- и газоснабжение, отопление и вывоз мусора. Из договора с УК, однако, можно исключить такие услуги, как страхование помещений, телевидение, видеонаблюдение, содержание консьержа.

Также в числе необходимых к оплате услуг эксперт назвала ремонт лифта, уборку в подъездах, а также урегулирование запросов жильцов, то есть содержание и ремонт общего имущества.

Профессор добавила, что перечень услуг, которые управляющая компания обязана оказывать, определяется российским законодательством. Если же УК навязывает неактуальные для жильцов услуги, можно подготовить заявление и отказаться от них.

"Тем не менее можно отказаться от дополнительных услуг, таких как: телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Все это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утвержденный на собрании жильцов с представителями УК и включенный в договор с управляющей компанией", — пояснила экономист.

Ранее стало известно, что внеочередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в Москве окажется ниже инфляции и составит 9%. Традиционно цены на жилищно-коммунальные услуги меняются с 1 июля, однако в этом году повышение за 2023 год перенесено на федеральном уровне на начало декабря 2022-го.