. Российские военные перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»
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Российские военные перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»

Российские военные перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»Российские военные перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в ДНР и ЛНР

Российские военные перехватили восемь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха» на территории ДНР и ЛНР. Об этом в субботу, 3 декабря, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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