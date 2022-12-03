. Российский разведчик рассказал о сдаче заблокированных в танках солдат ВСУ

Вадим Карасев

Российский разведчик рассказал о сдающихся солдатах ВСУ, заблокированных в танках

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были заблокированы своими командирами в собственных танках, медленно едут сдаваться российским военным, отворачивая пушку и выстукивая изнутри по броне сигнал SOS. Об этом рассказал российский разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовская Луганской народной республики (ЛНР), пишет РИА Новости.

Как отметил собеседник агентства, военнослужащие ВС РФ уже неоднократно обнаруживали украинские танки, бронетранспортеры и бронемашины, которые были заварены со всех сторон, чтобы не дать экипажу ни при каких обстоятельствах покинуть кабину.

«Они из них насильственно сделали смертников. Но они тоже хотят жить. Многие экипажи танков (...) отворачивают башню назад, медленно проезжают к нам на позиции и останавливаются, глушат двигатель. Из танка слышны крики и удары. В основном бьют три коротких — три длинных — три коротких, то есть сигнал SOS», — пояснил разведчик.

После этого, уточнил он, российские военные вызволяют сдавшихся бойцов ВСУ из их машин.

Ранее в декабре стало известно, что российский танкист в ходе спецоперации на Украине выжил в горящем танке и вскоре после этого вернулся на поле боя.