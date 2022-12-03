. Сати Казанова рассказала о наркомании Виктории Бони
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Сати Казанова рассказала о наркомании Виктории Бони

Сати Казанова рассказала о наркомании Виктории Бони
Певица Сати Казанова высказалась о наркозависимости модели. Два года назад Виктория Боня призналась, что прибегает к обрядам, в которых используется мексиканский напиток аяваска. Сейчас экс-участница «ДОМа-2» проводит ретриты и предлагает употребить выделения жаб. Многие считают увлечения звезды чрезвычайно опасными, как для физического, так и ментального здоровья. Сати Казанова признается, что когда-то имела опыт употребления запрещенных веществ и страдала от звездной болезни. Однако с годами артистка стала осознанней относиться к жизни. Она отказалась от пагубных пристрастий и активно занимается духовным развитием. Лаура Джугелия спросила исполнительницу, не прибегала ли та к популярному среди людей, называющих себя просветленными, напитку аяваске. Сати рассказала, что пробовала его еще 12 лет назад вместе с Боней. «То есть Вика уже 12 лет делает ритуалы с аяваской?!» — удивилась ведущая FAMETIME TV.
«Мы просто, извините за подробности, блевали, — вспоминала Казанова. — Это почти обязательная часть. Практика, в которую входит рвота, такое себе. Даже чисто эстетически. Я ничего не увидела, думала: „Господи, когда это закончится?» Это был один из худших опытов в жизни. И слава Богу. Потому что люди смотрят мультики и втягиваются. Знаю людей, которые годами это делают». Джугелия в ответ отметила: «Ну вот Вика получается. 12 лет — серьезный срок…» Напомним, что Виктория продвигает свой опыт как мистический, который позволяет ей чуть ли не познать Бога. «Если человек десять лет что-то употребляет, это уже наркомания. Не верю, что, употребляя любое вещество, можно по-настоящему достичь просветления, самореализации и уж тем более богореализации», — считает Казанова. Певица также рассказала об опасностях, которые таят в себе запрещенные вещества. «Это все наркотики, — негодует артистка. — Кто-то скажет: «Это дух Земли…»Боня может со мной поспорить, пожалуйста. Но у меня есть знания, которых у нее нет. У травы есть сознание. Аяваска, кактус, лягушка — вещи с определенным уровнем сознания. И вот вопрос, чье сознание выше: у травы, лягушки или человека? Почему человек всерьез рассуждает, что сознание травы может возвысить?» По мнению Сати, чтобы добиться просветления необходимо иметь трезвый ум. А употребление сомнительных препаратов приводит только к тяжелым и необратимым последствиям для психики. «Подсаживаться на годы и считать это своим достижением — нечестно, это не достижение. Более того, это очень опасно. Мы знаем случаи, когда у людей возникают серьезные психические расстройства после этого. У меня есть знакомые из Петербурга, которые застряли без паспортов то ли в Перу, то ли в Мексике. У них поехала крыша. Эти молодые люди в опасности. Не знаю, нашли ли их. Об этих историях почему-то не рассказывают», — говорила звезда.
# Шоу-бизнес Казанова Сати
По материалам: z-aya

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