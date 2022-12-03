. Сергей Лазарев тварь, заявила Лера Кудрявцева
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Сергей Лазарев тварь, заявила Лера Кудрявцева

Сергей Лазарев тварь, заявила Лера Кудрявцева
Ведущая Лера Кудрявцева возмущена поведением певца. Телеведущая не позволила ему себя обидеть. Телеведущая Лера Кудрявцева накануне встретилась со своим бывшим, певцом Сергеем Лазаревым. Пара вновь в этом году будет вести «Песню года», и началась читка сценария передачи.
Лазарев не упустил возможности похвастаться этим в соцсетях. Он начал снимать селфи и привлек к процессу Кудрявцеву. Она появилась в кадре, но ужаснулась тому, как выглядит без фотошопа и фильтров, застыдилась. И набросилась на него за такое разоблачение. «А че я такая, ты фильтр не можешь, слушай, сделай фильтр, тварь!» - затребовала Кудрявцева. Лазарев заупрямился, отказался переснимать с фильтром. Но все-таки поменял ракурс съемки, и тогда его напарница предстала в другом освещении и снова помолодела. Результат ее устроил. В свой 51 год звезда экрана старается выглядеть молодо, и фильтры в этом ей помогают.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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