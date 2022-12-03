. Шахназаров распял рэпера Басту
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Шахназаров распял рэпера Басту

Шахназаров распял рэпера Басту
Рэпер Баста сильно разочаровал Михаила Шахназарова. Рэпер признался, что у него были мысли куда-то уехать. Известный рэпер Баста, настоящее имя которого Василий Вакуленко, пришел на интервью к Насте Ивлеевой в ее «Агент-шоу» на YouTube. Среди прочих тем собеседники затронули вопрос отъезда из страны. Ивлеева спросила, собирался ли музыкант, как и многие звезды, покинуть Россию. На что тот ответил, мол, размышлял над этим. Но признался, что у него много людей в команде, и бросить их он не смог бы.
Журналист Михаил Шахназаров удивился такому ответу рэпера. Он заговорил о разочаровании, ведь Баста является кумиром миллионов людей, которые ждут от него поддержки в это непростое время. «То есть если б не было вот этой команды, которая работает, то все, флай вэй? Я, честно говоря, разочарован. Правда, тяжело разочаровываться в кумирах, в людях, в которых ты верил. Пустота такая, и вертится одна мысль: а стоило предполагать, что так. Просто обидно, мне он казался каким-то персонажем… патриотичным», — припечатал Шахназаров Басту.
# Шоу-бизнес Баста, рэпер
По материалам: z-aya

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