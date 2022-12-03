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Шойгу прибыл на переговоры с министром обороны Белоруссии

Шойгу прибыл на переговоры с министром обороны БелоруссииШойгу прибыл в Минск на переговоры с министром обороны Белоруссии Хрениным

Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где пройдут его переговоры с белорусским коллегой Виктором Хрениным. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает БЕЛТА.

По данным агентства, самолет российского министра уже совершил посадку на аэродроме Мачулищи.

Как ожидается, Шойгу и Хренин в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

В начале ноября Шойгу заявил, что Россия и Белоруссия формируют единое оборонное пространство. По его словам, основное внимание на данный момент уделяется подготовке войск и повышению их боевых возможностей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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