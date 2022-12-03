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Татьяна Буланова рассказала о побеге Аллы Пугачевой

Татьяна Буланова рассказала о побеге Аллы Пугачевой
Певица Татьяна Буланова высказалась о демарше примадонны. Об отъезде Максима Галкина* и Аллы Пугачевой из России было сказано очень много. Патриотически настроенные граждане страны, в том числе и звезды, негативно относятся к эмиграции звездной четы из России. Не обошла эту тему стороной и Татьяна Буланова. 53-летняя певица считает, Пугачевой пришлось покинуть Россию из-за мужа. По мнению исполнительницы хита «Ясный мой свет», перед 73-летней артисткой стоял сложный выбор: семья или страна. «Мне жаль, что Алла Борисовна уехала, мы с ней давно знакомы, у нас сложились нормальные отношения. Хотя я ее понимаю — она уехала к своему мужу. Но, по крайней мере, Пугачева, в отличие от него, ничего такого негативного не говорит», — оправдывает звезду эстрады Буланова. Однако Татьяна не разделяет взглядов Максима Галкина и негативно относится к его нынешней позиции. По словам певицы, юморист перегнул палку, когда начал яро критиковать россиян и действия руководства страны.
«Знаете, шутки — это его личное дело. Зачем он это делает? Я не понимаю, чем он руководствуется и почему так себя ведет. Я, например, если бы уехала, точно не стала бы ни на кого лить грязь. Всегда грустно и обидно, когда происходит вот такой раскол. А на его пародии на меня я ни в коей мере не обижалась, наоборот, мне даже интересно было», — говорит Буланова. Вероятно, Буланова понимает Примадонну чисто по-женски, так как представляет, как тяжело жить в разлуке с любимым. Сейчас Татьяна готовится к скорой свадьбе. В ноябре она поделилась с подписчиками фотографией кольца от Tiffani с танзанитом и круглыми бриллиантами, которое ей подарил возлюбленный. Ювелирное украшение стоит 11 тысяч долларов или около 663 тысяч рублей. Дату свадьбы счастливая невеста пока не оглашала. Однако имя избранника известно. Женихом звезды 90-х стал Валерий Руднев — бывший теннисист. Сейчас мужчина посвятил себя бизнесу и будущей семье. Он прекрасно ладит с сыновьями Булановой от прошлых браков. 
# Шоу-бизнес Буланова Татьяна
По материалам: z-aya

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