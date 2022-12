. The Callisto Protocol сравнили на Xbox One, Xbox One X и Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Один из главных релизов этой недели, игра The Callisto Protocol, продолжают анализировать технические специалисты. Ранее в сети появлялось сравнение The Callisto Protocol на Xbox Series X | S и Playstation 5. Теперь же автор канала ElAnalistaDeBits решил посмотреть, сильно ли различаются версии игры на поколениях Xbox One и Xbox Series X | S.

Некоторые детали из сравнения The Callisto Protocol на разных поколениях Xbox:

Два режима работы. Режим качества: 2160p при 30 FPS + трассировка лучей с динамической временной реконструкцией. Режим производительности: 2160p при 60 FPS с динамической временной реконструкцией.Один режим работы. 1440p при 30 FPS с динамической временной реконструкцией.Один режим работы. 900p при 30 FPS с динамической временной реконструкцией.Один режим работы. 1440p при 30 FPS с динамической временной реконструкцией.Версия игры на Xbox Series X и Xbox Series S имеет лучшее освещение, текстуры, геометрию, тени, эффекты постобработки, частицы, расстояние прорисовки и окружающее затенение по сравнению с Xbox One и Xbox One X.На Xbox Series X и Xbox Series S скорость загрузки значительно выше, чем на прошлом поколении.У Xbox One S довольно много проблем. Есть проблема со стабильностью кадров — падение бывает до 23 FPS. При этом, TAAU, примененный в таком низком разрешении, вызывает довольно много артефактов при движении и, следовательно, слишком размытое изображение.На Xbox One X игра выглядит хуже, чем на Xbox Series S, но работают они примерно одинаково с точки зрения стабильности частоты кадров.

Ниже можно посмотреть сравнение The Callisto Protocol на консолях Xbox.

Watch this video on YouTube