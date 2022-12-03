. Трогательные поздравления и яркие открытки с Международным днем объятий 4 декабря 2022 года

В календаре праздников много торжественных событий, о которых знают не все. Так, 4 декабря принято отмечать Международный день объятий. Это очередной повод напомнить своим родным и близким как сильно вы их любите. Почему бы не подарить хорошее настроение окружающим и не заключить их в дружественные объятия. Также можно отправить поздравления и красочные открытки своим друзьям и родственникам, которые находятся далеко от вас.

Что известно об истории праздника Международного дня объятий

Мало кто знает, но праздник объятий принято отмечать два раза в год — 21 января и 4 декабря. В 1986 году в США приняли решение 21-го числа отмечать Национальный день объятий. Почему в качестве даты празднования было выбрано 21 января и кто является инициатором торжества, к сожалению, неизвестно. Согласно некоторым источникам, инициаторами были студенты. Этот праздник более известный, нежели 4 декабря, отмечаемый еще с 70-х годов, тем не менее, суть их одинакова.





В Международный день объятий можно дружеские обнять даже незнакомца, просто сделав человеку приятно. В праздник парни и девушки охотно обнимаются, выражая таким образом свои нежные чувства. Самая активная молодежь 4 декабря устраивает флешмобы, чтобы больше людей могли обменяться душевным теплом. В объятиях друг друга люди ощущают себя в безопасности, комфортно.

Поздравления и открытки с Международным днем объятий 4 декабря 2022 года

В День объятий пожелаю

Обниматься каждый день.

Это действие простое

Может вылечить мигрень.

«Обнимашки» пусть согреют,

Отведут от вас беду,

Настроение поднимут,

Дарят радость, теплоту.





Пусть гормон повысят счастья

Вам объятия всегда,

Крепость рук родных, любимых

Не подводит никогда.

В день объятий тебя обнимаю

Крепко-крепко, желая добра,

В этот день я тебе пожелаю,

Чтоб прошла и печаль и хандра!

Пусть почаще тебя обнимают,

Пусть звучит счастья светлый мотив,

Обнимашки нам жизнь продлевают,

Дарят радость, тепло, позитив!





Объятий желаю вам разнообразных:

Приветственных, дружеских, огнеопасных,

Родительских — мягких, начальственных — крепких,

Радушных, спасительных, сильных и цепких,

По-братски ответными, мужскими, надежными,

По-женски нечаянными, осторожными,

Любовных, конечно, горячих и страстных,

Гостеприимных, уютных, прекрасных!





Поздравляю с Днём объятий!

Пусть друзья все будут рядом,

И живёт тепло во взгляде,

В жизни царствует порядок.

Пусть объятий точно хватит,

Ждут удача и достаток,

Жизнь идёт средь тёплых слов,

В сердце властвует любовь!