



Ты помнишь все Это,

Зная, что они Есть в глубине Тебя,

Как они зажигают Тебя,

Огонь, Свет, и тишина,

Что Есть лучи такие,

Которые Греют Тебя,

Все это Есть и Будет,

Ты смотришь на Все это,

И душа замирает в тишине,

Погружаясь в это звездное небо Души,

Где есть Все: и радость и грусть,

Где нет места пустоте,

Твоя душа умеет любить и Творить красоту,

Мы все это придумали Сами,

Все нарисовано нашим умом,

Наше сердце знает, что это,

Быть и чувствовать Любовь и счастье.

Ничто так не греет сердце, как воспоминание..

О прожитых Днях, где была ты Живой и Любимой,

Зачем вычеркивать то, что дает Надежду и силы,

И вот идут года, и мы становимся «умнее»

И чувства засыпают вдалеке,

Но сердце помнит, что когда-то ..

оно любило и творило..

Во благо Всем Святым Поэтам.

25 августа 2020

Фото Москва

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