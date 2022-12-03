Ты помнишь все Это…
Ты помнишь все Это,
Зная, что они Есть в глубине Тебя,
Как они зажигают Тебя,
Огонь, Свет, и тишина,
Что Есть лучи такие,
Которые Греют Тебя,
Все это Есть и Будет,
Ты смотришь на Все это,
И душа замирает в тишине,
Погружаясь в это звездное небо Души,
Где есть Все: и радость и грусть,
Где нет места пустоте,
Твоя душа умеет любить и Творить красоту,
Мы все это придумали Сами,
Все нарисовано нашим умом,
Наше сердце знает, что это,
Быть и чувствовать Любовь и счастье.
Ничто так не греет сердце, как воспоминание..
О прожитых Днях, где была ты Живой и Любимой,
Зачем вычеркивать то, что дает Надежду и силы,
И вот идут года, и мы становимся «умнее»
И чувства засыпают вдалеке,
Но сердце помнит, что когда-то ..
оно любило и творило..
Во благо Всем Святым Поэтам.
25 августа 2020
Фото Москва
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