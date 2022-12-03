В Британии сообщили о задержании 58-летнего российского бизнесмена
Сегодня, 16:19 Вадим Карасев
The Independent: 58-летний российский бизнесмен задержан в своем доме в Лондоне
Британские правоохранители задержали в Лондоне российского бизнесмена. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщает издание The Independent со ссылкой на заявление британского национального агентства по борьбе с преступностью.
По данным британской газеты, речь идет о 58-летнем мужчине, его имя не раскрывается. Бизнесмена задержали 1 декабря в его собственном доме в «многомиллионном» доме в Лондоне.
По материалам: lenta.ru