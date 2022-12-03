. В ДТП с пассажирским автобусом в Москве пострадали 14 человек

Вадим Карасев

В результате ДТП с врезавшимся в мачту освещения автобусом в Москве пострадали 14 человекСюжетДТП в Москве:

На юго-востоке Москвы автобус врезался в мачту городского освещения. Как сообщает ТАСС, в результате ДТП пострадали 14 человек.

«На 2-й Люблинской улице в районе дома 50 частный автобус совершил столкновение с мачтой освещения», — рассказали агентству в правоохранительных органах. Отмечается, что, со слов водителя, в транспортном средстве находилось около 20 человек.

Причиной ДТП, по словам собеседника агентства, мог стать гололед. Вместе с тем он указал, что водителя проверят на алкогольное и наркотическое опьянение.

В экстренных службах сообщили, что всего пострадали 14 человек. При этом 12 человек были госпитализированы, из них пять детей.

«112» также опубликовало в Telegram видео с места происшествия. В ролике видно, что часть автобуса заметно повреждена.

3 декабря стало известно, что пассажирский автобус на скорости врезался в опору освещения в Саратове. Изначально сообщалось о девяти пострадавших. Позднее министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что пострадали 11 человек. Один человек получил травмы тяжелой степени.