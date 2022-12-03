. В ЕС заявили о готовности стран G20 поддержать потолок цен на российскую нефть

Вадим Карасев

В ЕС заявили, что ряд стран G20 готов соблюдать потолок цен на российскую нефть

Ряд стран «Большой двадцатки» (G20) готов поддержать потолок цен на российскую нефть, одобренный ранее Евросоюзом. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Коалиция по потолку цен будет частично формальной, частично неформальной. У нас есть позитивные сигналы от развивающихся экономик, в том числе из "двадцатки"», — заявил чиновник.

По его словам, у ЕС уже есть «четкие послания» от некоторых стран G20, однако назвать эти государства он отказался, отметив, что подобная информация носит конфиденциальный характер.

2 декабря Европейский союз официально подтвердил, что согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Изначально большее число стран выступало за диапазон 65-70 долларов за баррель, однако Польша требовала установить ограничение в 30 долларов и мешала согласованию.

Позже, 3 декабря, стало известно, что введение потолка цен на нефть из России также согласовали страны G7 и Австралия.

