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В ЕС заявили о готовности стран G20 поддержать потолок цен на российскую нефть

В ЕС заявили о готовности стран G20 поддержать потолок цен на российскую нефтьВ ЕС заявили, что ряд стран G20 готов соблюдать потолок цен на российскую нефть

Ряд стран «Большой двадцатки» (G20) готов поддержать потолок цен на российскую нефть, одобренный ранее Евросоюзом. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Коалиция по потолку цен будет частично формальной, частично неформальной. У нас есть позитивные сигналы от развивающихся экономик, в том числе из "двадцатки"», — заявил чиновник.

По его словам, у ЕС уже есть «четкие послания» от некоторых стран G20, однако назвать эти государства он отказался, отметив, что подобная информация носит конфиденциальный характер.

2 декабря Европейский союз официально подтвердил, что согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Изначально большее число стран выступало за диапазон 65-70 долларов за баррель, однако Польша требовала установить ограничение в 30 долларов и мешала согласованию.

Позже, 3 декабря, стало известно, что введение потолка цен на нефть из России также согласовали страны G7 и Австралия.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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