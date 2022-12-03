. В Германии обнаружили украденное в 1984 году полотно Василия Кандинского

Вадим Карасев

В Польше сообщили об обнаружении картины известного российского художника-абстракциониста Василия Кандинского. Об этом заявили в министерстве культуры республики.

По информации Associated Press, полотно "Без названия" было украдено из Национального музея в Варшаве в 1984 году. Картину нашли на аукционе Grisebach в Берлине, она была продана за €390 тыс. Руководство Польши потребовало запретить выставлять картину на торги и теперь намерено разобраться в инциденте.

Картина "Без названия" Василия Кандинского

На обратной стороне картины указана печать польского музея, однако в каталоге аукциона говорится, что произведение искусства Кандинский подарил коллекционеру Отто Ральфсу на его день рождения. По информации галереи, картина хранилась в Национальном музее Варшавы в 1965-1983 годах, однако в 1988 году полотно вошло в частную коллекцию произведений искусств в США. После этого частное лицо выкупило ее из Галереи Томаса в Мюнхене.