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В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТО

В Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой НАТОВ Греции сошел с рельсов поезд с военной техникой США, начаты восстановительные работы

Недалеко от порта Александруполис на севере Греции с рельсов сошел поезд с военной техникой армии США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал 902.gr Компартии Греции.

Инцидент произошел утром 2 декабря после того, как американские танки и бронемашины были выгружены в порту и поезд начал движение по направлению к границе НАТО. Однако у Французского вокзала состав сошел в рельс.

В настоящее время на месте происшествия начаты восстановительные работы с использованием кранов. Полиция оцепила участок для охраны техники.

Порт Александруполис по заявлению официальных лиц США используется для перевозки оружия на Украину.

Ранее 3 декабря автор The American Conservative Патрик Бьюкенен заявил, что США прекратят поставки оружия Украине, если окажется, что риски эскалации перевесят интересы Вашингтона. Обозреватель указал, что на Западе оказалось слишком много сторонников эскалации конфликта. Особенно ярко, по его мнению, это проявилось после падения ракет в Польше. Ожидается, что до того, как контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам в январе, демократы одобрят просьбу президента США Джо Байдена о выделении 38 миллиардов долларов Украине.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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