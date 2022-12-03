. В какой сфере ждет удача: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В какой сфере ждет удача: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря

В какой сфере ждет удача: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря

В какой сфере ждет удача: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря

Следующая неделя будет отмечена полнолунием, а значит, многие наши переживания вновь выйдут на поверхность, заставят нас решать важные вопросы. Особенно ощутят перемены некоторые знаки: Близнецы, Стрельцы, Рыбы и Девы. Активность Марса повышает риск опасных ситуаций, нервного напряжения. Как прожить неделю с 5 по 11 декабря максимально успешно, расскажет Ксения Шахова. Она составила гороскоп для каждого знака зодиака.

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хорошая неделя для переговоров с партнерами, сделки с иностранными компаниями могут быть особенно удачны. Активизируется сфера торговли, потому Овны, имеющие к ней отношение, будут иметь успех. Также стоит уделить время самообразованию, подтянуть свои знания в нужной области.

Телец (20 апреля — 20 мая)

С 5 декабря Тельцы будут максимально нацелены на результат. Многие успешно пройдут собеседование и займут должность своей мечты, а руководители организаций сумеют сформировать слаженную команду, каждый член которой заинтересован в успехе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам нужно выходить в свет и устанавливать прочные социальные связи. Именно через них в будущем удастся найти свое дело, заручиться поддержкой и просто обрести единомышленников. В вашем гороскопе «подсвечена» линия коммуникаций, продвижения своего продукта — не теряйте драгоценное время.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков источником позитива станут близкие, в которых они будут остро нуждаться. Силы практически на нуле, но переживать не стоит — вы сможете их восполнить в семейном гнездышке. Удача улыбнется психологам и тем, кто создает закрытые сообщества «для своих».

Лев (23 июля — 22 августа)

Пора отказываться от шаблонных принципов урегулирования конфликтов и защиты своих интересов. Вы вполне можете действовать тоньше, ощущая веяние момента и настроение собеседника. То же касается и подхода к накоплению средств. Очевидно, старые методы уже работают плохо, потому их нужно срочно пересматривать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ближайшая неделя окажется хорошей в смысле общественного признания для Дев. Вы находитесь на пике умственной активности и можете презентовать себя с лучшей стороны. Открыты возможности для контактов с иностранцами, а значит, можно знакомиться в Сети с представителем другой страны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут пересмотреть свои цели на ближайшие годы. Эта неделя очень важна для них в смысле самоопределения. Легче понять себя будет, если вы отправитесь за город, побудете на природе. В дороге может произойти судьбоносное знакомство или просто приятная встреча, которая вас развлечет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Те Скорпионы, которые сумеют применить свои творческие способности, доверятся своей сверхчуткой интуиции, проживут неделю в счастье и гармонии. Кроме того, у них значительно улучшится здоровье. Наслаждайтесь тем, что дарит вам декабрь, и с оптимизмом смотрите в будущее.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам стоит научиться полагаться на друзей и выстраивать доверительные отношения с деловыми партнерами. Поверьте, что есть люди, которые искренне хотят вам помочь. Успехов могут добиться научные сотрудники, работники сфер коммерческой торговли и компьютерных технологий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги начнут фонтанировать новыми идеями, но связаны они будут с организацией личного пространства, рабочего места и условий труда, а также домом. Некоторая зацикленность на себе принесет свои плоды, в итоге вы окажетесь довольны тем, что сделали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

С 5 по 11 декабря возможно участие в каких-то массовых мероприятиях, публичные выступления. Очень хорошо, если удастся познакомиться с людьми других культур и менталитета — это расширит ваше понимание человеческой сущности и раздвинет границы сознания.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Трудовые ресурсы Рыб сейчас полностью сфокусированы на получении выгоды от своих владений и вложений. Удастся заняться недвижимостью, оформлением бумаг, в случае необходимости вы получите квалифицированную помощь в сфере юриспруденции. Постарайтесь не бросить начатое на полпути, потому что вы вернетесь к нему еще не скоро.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

Последние новости

Такой футбол нам нужен - прямо в девятку
Такой футбол нам нужен - прямо в девятку
В какой сфере ждет удача: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря
В какой сфере ждет удача: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю
Россиянам объяснили способ начисления зарплаты в праздничные дни
Россиянам объяснили способ начисления зарплаты в праздничные дни
Инсайдер Том Хендерсон назвал планируемую дату релиза Assassin’s Creed Mirage
Инсайдер Том Хендерсон назвал планируемую дату релиза Assassin’s
Аналитик объяснил внезапное подорожание евро
Аналитик объяснил внезапное подорожание евро
Что принесут людям энергии предстоящей недели: китайский гороскоп с 5 по 11 декабря 2022 года
Что принесут людям энергии предстоящей недели: китайский гороскоп с 5
Детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР показали достопримечательности Москвы
Детям с нарушением слуха из ДНР и ЛНР показали достопримечательности
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 5 по 11 декабря 2022 года
Манукян Побывал в спальне Филиппа Киркорова
Манукян Побывал в спальне Филиппа Киркорова
Лизе Монеточке грозят судом
Лизе Монеточке грозят судом
Андрею Малахову грозит опасность
Андрею Малахову грозит опасность
Российские аналитики спрогнозировали подорожание доллара в декабре
Российские аналитики спрогнозировали подорожание доллара в декабре

Топ на сегодня

Предсказан повторный обвал рынка США в 2023 году
Предсказан повторный обвал рынка США в 2023 году
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США
Конкурент России резко сократил поставки нефти в Китай и США
Анатолия Белого выгнали из спектакля в Израиле
Анатолия Белого выгнали из спектакля в Израиле
Невероятное сальто в исполнении мемного бойца Мурада
Невероятное сальто в исполнении мемного бойца Мурада
Россияне назвали достойный размер пенсии
Россияне назвали достойный размер пенсии

Еще по теме

Гороскоп на неделю с 4 по 10 декабря 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 25 по 31 декабря 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2018 года для каждого знака Зодиака