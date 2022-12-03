. В какой сфере ждет удача: гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря

Следующая неделя будет отмечена полнолунием, а значит, многие наши переживания вновь выйдут на поверхность, заставят нас решать важные вопросы. Особенно ощутят перемены некоторые знаки: Близнецы, Стрельцы, Рыбы и Девы. Активность Марса повышает риск опасных ситуаций, нервного напряжения. Как прожить неделю с 5 по 11 декабря максимально успешно, расскажет Ксения Шахова. Она составила гороскоп для каждого знака зодиака.

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декабря

Овен (21 марта — 19 апреля)

Хорошая неделя для переговоров с партнерами, сделки с иностранными компаниями могут быть особенно удачны. Активизируется сфера торговли, потому Овны, имеющие к ней отношение, будут иметь успех. Также стоит уделить время самообразованию, подтянуть свои знания в нужной области.

Телец (20 апреля — 20 мая)

С 5 декабря Тельцы будут максимально нацелены на результат. Многие успешно пройдут собеседование и займут должность своей мечты, а руководители организаций сумеют сформировать слаженную команду, каждый член которой заинтересован в успехе.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам нужно выходить в свет и устанавливать прочные социальные связи. Именно через них в будущем удастся найти свое дело, заручиться поддержкой и просто обрести единомышленников. В вашем гороскопе «подсвечена» линия коммуникаций, продвижения своего продукта — не теряйте драгоценное время.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков источником позитива станут близкие, в которых они будут остро нуждаться. Силы практически на нуле, но переживать не стоит — вы сможете их восполнить в семейном гнездышке. Удача улыбнется психологам и тем, кто создает закрытые сообщества «для своих».

Лев (23 июля — 22 августа)

Пора отказываться от шаблонных принципов урегулирования конфликтов и защиты своих интересов. Вы вполне можете действовать тоньше, ощущая веяние момента и настроение собеседника. То же касается и подхода к накоплению средств. Очевидно, старые методы уже работают плохо, потому их нужно срочно пересматривать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Ближайшая неделя окажется хорошей в смысле общественного признания для Дев. Вы находитесь на пике умственной активности и можете презентовать себя с лучшей стороны. Открыты возможности для контактов с иностранцами, а значит, можно знакомиться в Сети с представителем другой страны.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут пересмотреть свои цели на ближайшие годы. Эта неделя очень важна для них в смысле самоопределения. Легче понять себя будет, если вы отправитесь за город, побудете на природе. В дороге может произойти судьбоносное знакомство или просто приятная встреча, которая вас развлечет.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Те Скорпионы, которые сумеют применить свои творческие способности, доверятся своей сверхчуткой интуиции, проживут неделю в счастье и гармонии. Кроме того, у них значительно улучшится здоровье. Наслаждайтесь тем, что дарит вам декабрь, и с оптимизмом смотрите в будущее.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам стоит научиться полагаться на друзей и выстраивать доверительные отношения с деловыми партнерами. Поверьте, что есть люди, которые искренне хотят вам помочь. Успехов могут добиться научные сотрудники, работники сфер коммерческой торговли и компьютерных технологий.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козероги начнут фонтанировать новыми идеями, но связаны они будут с организацией личного пространства, рабочего места и условий труда, а также домом. Некоторая зацикленность на себе принесет свои плоды, в итоге вы окажетесь довольны тем, что сделали.

Водолей (20 января — 18 февраля)

С 5 по 11 декабря возможно участие в каких-то массовых мероприятиях, публичные выступления. Очень хорошо, если удастся познакомиться с людьми других культур и менталитета — это расширит ваше понимание человеческой сущности и раздвинет границы сознания.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Трудовые ресурсы Рыб сейчас полностью сфокусированы на получении выгоды от своих владений и вложений. Удастся заняться недвижимостью, оформлением бумаг, в случае необходимости вы получите квалифицированную помощь в сфере юриспруденции. Постарайтесь не бросить начатое на полпути, потому что вы вернетесь к нему еще не скоро.