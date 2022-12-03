. В США заявили о перехвате в Оманском заливе судна с боеприпасами

Вадим Карасев

Военно-морские силы США перехватили в Оманском заливе судно с боеприпасами и топливом

Центральное командование военно-морских сил США сообщило о перехвате в Оманском заливе судна, на борту которого были обнаружены боеприпасы и ракетное топливо. Об этом заявляется на сайте Службы распространения визуальной информации Минобороны США.

«1 декабря военно-морские силы США на Ближнем Востоке перехватили рыболовецкое судно, провозившее более 50 тонн боеприпасов, взрывателей и ракетного топлива в Оманском заливе на пути из Ирана в Йемен», — говорится в публикации.

Уточняется, что это уже второй за месяц случай крупномасштабного изъятия незаконно перевозимых вооружений на данной территории. По словам вице-адмирала Брэда Купера, произошедшее «ясно демонстрирует, что незаконная транспортировка Ираном смертельно опасного оружия и дестабилизирующее поведение продолжаются».

В публикации также подчеркивается, что прямые или непрямые поставки, продажа или перевозка вооружений хуситам в Йемен нарушает резолюцию 2216 Совета Безопасности ООН и международное законодательство.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Совет Безопасности ООН в апреле 2015 года принял резолюцию 2216 по ситуации в стране. Она предусматривает запрет поставок оружия повстанцам-хуситам.