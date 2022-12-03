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В Великобритании предрекли негативные последствия потолка цен на нефть из России

В Великобритании предрекли негативные последствия потолка цен на нефть из РоссииБританский политик Куртен счел, что Россия смеется над Западом из-за потолка цен на нефть

Установление странами Евросоюза (ЕС), «Большой семерки» (G7) и Австралией потолка цен на российскую нефть приведет к негативным последствиям для Запада. Такое мнение у себя в Twitter выразил британский политик, лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.

Политик счел, что Россия «смеется» над введением ЕС и G7 предельных цен в 60 долларов за баррель. «Россия просто будет продавать свою нефть Китаю и Индии по рыночной цене, в то время как коллективный Запад снова выстрелит самому себе в ногу», — предрек Куртен.

В видео на YouTube, посвященном этой теме, политик также выразил уверенность в том, что хотя страны Запада считают, будто потолок цен на нефть навредит России, на самом деле это решение обернется крайне негативными последствиями для экономики и людей западных государств.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать потолок цен на свою нефть. Он добавил, что решение об организации дальнейшей работы будет принято по итогам быстрого анализа, который уже ведется.

2 декабря Европейский союз официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть. Bloomberg выяснил, что речь идет о 60 долларах за баррель. Позднее страны «Большой семерки» и Австралия также установили предельную цену на топливо на отметке в 60 долларов за баррель.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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