. Василиса Володина сделала оптимистичный прогноз на конец недели

Астролог Василиса Володина дала советы, как лучше провести выходные. Ведущая наконец-то порадовала многих позитивным прогнозом. Астролог рассказала о том, чего нам всем стоит ждать от сегодняшнего дня. Кажется, многим не хватало хороших новостей от экспертов. Как оказалось, перспективы у россиян хорошие: благодаря растущей Луне дела у большинства будут складываться немножко лучше. Если верить обещаниям, пятница для большинства станет приятным днем.«Луна сейчас ещё и в Овне, то есть и бодрость с нами! А про «пьяные» тенденции конца недели я предупреждала ещё в прошлое воскресенье»,— пишет Володина. Речь идёт о предупреждении Василисы о том, что перед уикэндом лучше не устраивать буйные вечеринки с алкоголем. Отказ от спиртного поможет уберечь «нежное» воскресенье. Кстати, согласно астропалитре, которую составила астролог, ближайшую неделю людям следует добавить в гардероб одежду шоколадного цвета. «Именно эти цвета сейчас соответствуют сезону, моменту, обстоятельствам. Хотите чувствовать себя уютно и уместно, выбирайте именно их», — советует Володина «Astrogift.ru».