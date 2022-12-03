. Василиса Володина сделала оптимистичный прогноз на конец недели
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Василиса Володина сделала оптимистичный прогноз на конец недели

Василиса Володина сделала оптимистичный прогноз на конец недели
Астролог Василиса Володина дала советы, как лучше провести выходные. Ведущая наконец-то порадовала многих позитивным прогнозом. Астролог рассказала о том, чего нам всем стоит ждать от сегодняшнего дня. Кажется, многим не хватало хороших новостей от экспертов. Как оказалось, перспективы у россиян хорошие: благодаря растущей Луне дела у большинства будут складываться немножко лучше. Если верить обещаниям, пятница для большинства станет приятным днем.
«Луна сейчас ещё и в Овне, то есть и бодрость с нами! А про «пьяные» тенденции конца недели я предупреждала ещё в прошлое воскресенье»,— пишет Володина. Речь идёт о предупреждении Василисы о том, что перед уикэндом лучше не устраивать буйные вечеринки с алкоголем. Отказ от спиртного поможет уберечь «нежное» воскресенье. Кстати, согласно астропалитре, которую составила астролог, ближайшую неделю людям следует добавить в гардероб одежду шоколадного цвета. «Именно эти цвета сейчас соответствуют сезону, моменту, обстоятельствам. Хотите чувствовать себя уютно и уместно, выбирайте именно их», — советует Володина «Astrogift.ru».
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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