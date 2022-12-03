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Ведущий Первого канала рассказал о последствии инсульта

Ведущий Первого канала рассказал о последствии инсультаВедущий Дибров рассказал, что из-за инсульта не может находиться в сауне дольше пяти минут

Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров раскрыл последствие инсульта, перенесенного им в 2020 году. В программе «Секрет на миллион» на канале НТВ шоумен заявил, что из-за болезни не может находиться в сауне дольше пяти минут. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

«Если сейчас пойдешь в сауну, уже где-то на пятой минуте начинает [портиться самочувствие], более того, оно ведь так будет весь день потом. Давление мгновенно подскакивает», — рассказал Дибров. Он отметил, что в связи с невозможностью посещать сауну установил у себя во дворе специальную бочку, которая позволяет прогревать все тело, кроме головы.

Помимо этого, из-за инсульта ведущему пришлось на длительный срок полностью отказаться от алкоголя. Сейчас, по словам шоумена, ему разрешено употреблять спиртное в небольших объемах. «И как результат, у тебя меняется круг общения. (...) Когда ты не куришь и не пьешь, как-то тебя начинают уже сторониться», — посетовал он.

Ранее Дибров раскрыл, что после инсульта у него на некоторое время перестала работать «машина, которая переводит импульс в слова». Ему удалось восстановиться благодаря упражнениям.

В феврале 2020 года шоумен потерял сознание в московском кинотеатре «Октябрь». Его экстренно доставили в Боткинскую больницу. Врачи диагностировали Диброву микроинсульт.

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По материалам: lenta.ru

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