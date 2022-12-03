. Владимир Путин: В России отношение к людям с инвалидностью меняется в лучшую сторону

Вадим Карасев

В России отношение к людям с инвалидностью меняется в лучшую сторону, заявил президент на встрече с людьми с ОВЗ и представителями общественных организаций.

"В современной России это отношение [к людям с особенностями по здоровью] изменилось и продолжает меняться в лучшую сторону. Общество, государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью, не пытаются отвернуться или закрыть глаза, а напротив, уделяют этим темам все больше внимания", - заявил Путин.

Мероприятие прошло в преддверии Международного дня людей с ограниченными возможностями здоровья, который отмечается под эгидой ООН ежегодно 3 декабря.

В России реализуется уникальная практика, когда государственные решения принимаются при непосредственном контакте с представителями той отрасли или сферы жизни, которых они касаются. Аналогичная модель действует и в сфере поддержки людей с особенностями по здоровью. Глава государства неоднократно заявлял, что для него важно в личном общении оценить, как на практике работают принимаемые решения.

"Считаю правильным вместе с вами посмотреть, проанализировать положение дел с обеспечением прав людей с ограничениями по здоровью. Оценить, как идет решение всего комплекса вопросов по улучшению качества жизни людей… Причем сделать это не через доклады и отчеты, а именно в живом и максимально неформальном общении", - сказал президент, обращаясь к участникам видеоконференции.

Сегодня государство работает в тесном взаимодействии с профильными НКО, а общественники имеют возможность непосредственно влиять на формирование государственной политики. Именно это и предписано поправками в Конституцию РФ. Президент считает, что это правильный формат работы.

"Государственная социальная система все чаще работает в тесном взаимодействии с профильными НКО. Учитывает их мнение, опыт […] включает их лучшие наработки в собственную практику. Именно так, объединяя усилия государства и общества, выступая здесь в конструктивном партнерстве, нам нужно работать и дальше", - заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что люди с ОВЗ должны иметь полноценные возможности для самореализации в образовании, труде, творчестве, как это и предписано поправкой в Конституцию о недопустимости дискриминации людей с ОВЗ.

"Такого, чтобы человек из-за физических ограничений оставался один на один со своими проблемами, оказывался фактически заперт в своей квартире, доме, быть не должно", - уверен национальный лидер.

Президент также подчеркнул, что государство должно оказывать всестороннюю поддержку военным, получившим тяжелые ранения во время СВО. Позиция президента – гарант того, что герои России, не будут забыты и брошены один на один со своими проблемами.

"Эти люди, настоящие мужчины – защитники нашей страны, наши герои – с честью, доблестью выполняли свой воинский долг. Теперь наша задача – выполнить свой долг перед ними", - заявил Путин.

Глава государства особо отметил, что развитие науки и технологий, которым в России уделяется большое внимание, в том числе должны быть направлены на улучшение качества жизни людей.

"Для помощи людям с особенностями по здоровью надо активно использовать те возможности, которые сегодня способны дать отечественные высокотехнологичные отрасли. Рассчитываю, что наши ученые, разработчики, биотехнологи, инженерные команды также внесут здесь заметный вклад", - сказал глава государства.