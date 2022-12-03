. Внук Софии Ротару рассказал, почему бежал из Украины и чем занимается теперь: "Самый сложный год в жизни"

Вадим Карасев

Летом прогремела новость, что внук украинской певицы Софии Ротару Анатолий бежал из Украины. Сначала его поймали на границе, но потом он все же смог перебраться в Европу. 28-летний музыкант рассказал, почему он бежал и чем теперь занимается.

В интервью изданию DHA Анатолий признался, что год у него не задался. "Этот год, безусловно, был самым сложным в моей жизни, но также и самым преобразующим, должен сказать", — поделился внук певицы.

По словам Анатолия, он полгода жил в скитаниях. "Я вынужден был покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Более шести месяцев жил жизнью настоящего кочевника, которая многому научила меня, подарила новый взгляд на происходящее", — рассказал он.

Теперь все более-менее наладилось, и музыкант может заниматься любимым делом. Он взял себе творческий псевдоним Shmn и в начале следующего года выпустит релиз на берлинском лейбле.

Анатолий рассказал, что уже несколько лет работает над разными жанрами, потому что без ума от музыки.

На протяжении многих лет я углублялся в различные поджанры электронной музыки, никогда не придерживаясь того или иного. Таким образом, я остаюсь в восторге от музыкального продюсирования и музыки в целом.

Тем временем его бабушка остается на родине и, кажется, решила окончательно выйти на пенсию.