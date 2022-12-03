Внук Софии Ротару рассказал, почему бежал из Украины и чем занимается теперь: "Самый сложный год в жизни"
Летом прогремела новость, что внук украинской певицы Софии Ротару Анатолий бежал из Украины. Сначала его поймали на границе, но потом он все же смог перебраться в Европу. 28-летний музыкант рассказал, почему он бежал и чем теперь занимается.
В интервью изданию DHA Анатолий признался, что год у него не задался. "Этот год, безусловно, был самым сложным в моей жизни, но также и самым преобразующим, должен сказать", — поделился внук певицы.
По словам Анатолия, он полгода жил в скитаниях. "Я вынужден был покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Более шести месяцев жил жизнью настоящего кочевника, которая многому научила меня, подарила новый взгляд на происходящее", — рассказал он.
Теперь все более-менее наладилось, и музыкант может заниматься любимым делом. Он взял себе творческий псевдоним Shmn и в начале следующего года выпустит релиз на берлинском лейбле.
Анатолий рассказал, что уже несколько лет работает над разными жанрами, потому что без ума от музыки.
Тем временем его бабушка остается на родине и, кажется, решила окончательно выйти на пенсию.