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Введение Западом потолка цен на нефть из России объяснили

Введение Западом потолка цен на нефть из России объяснилиЭкономист Аббуд: Запад ввел лимит цен на нефть из РФ из-за провала в ограничении экспорта

Запад пытается установить потолок цен на российскую нефть из-за неспособности ограничить экспорт. Такое мнение РИА Новости выразил профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартуса Зульфикар Аббуд.

«Страны "большой семерки" хотят установить потолок цен на российскую нефть по причине их неспособности ограничить ее экспорт», — считает он.

По мнению сирийского эксперта, введение потолка цен на российскую нефть является звеном в американской политике сдерживания России.

Аббад отметил, что на Западе не смогли вынудить российскую армию отказаться от защиты национальной безопасности России. «Все эти попытки потерпели провал так же, как и провалились западные экономические меры», — указал он. По мнению Аббада, большинство экономических мер Запада против России «умерли в зародыше».

2 декабря Евросоюз официально подтвердил принятие решения об установке потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Меры вступят в силу с понедельника, 5 декабря.

Высокопоставленный источник в Брюсселе объяснил, что такой уровень был выбран исходя из того, что он несколько ниже рыночной цены на сырье из России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать такой потолок цен на свою нефть.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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