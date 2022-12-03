. Выбор банка для подключения ЭДО

Вадим Карасев

ЭДО — электронный документооборот, предусматривающий формирование и обмен электронными документами вместо использования бумажных копий. Для этого применяется специальная электронная система на программной платформе, которая позволяет создавать, заверять, получать, отправлять, а также архивировать различные документы, используемые компаниями в процессе своей деятельности. Наличие системы электронного документооборота ускоряет процесс обмена документацией и исключает необходимость её наличия в бумажной форме.

Виды электронного документооборота

Обмен документацией может происходить:

Внутри организации — позволяет вести обмен документацией между ее сотрудниками и руководством. На законодательном уровне он не регулируется, поэтому может осуществляться по правилам, которые приняты внутри компании;

Между разными организациями — это электронный документооборот предусматривающий обмен документацией между несколькими юридическими лицами. При оформлении, отправке и получении документов нужно руководствоваться соответствующими инструкциями, утвержденными на законодательном уровне;

Между организацией и госучреждением — этот вид ЭДО предусматривает подачу документации в различные инстанции: пенсионный фонд, соцстрах, налоговая служба, прочее.

Какие задачи решает ЭДО

Современные сервисы ЭДО для бизнеса позволяют решать следующие задачи:

формировать и отправлять различную документацию;

хранить документы и электронные архивы;

распределять входящую документацию и управлять ею;

организовывать внутренний оборот документации;

выполнять обмен информацией между разными операторами ЭДО;

организовывать внешний документооборот и отправку документации в госорганы.

Преимущества ЭДО

Подключить ЭДО для предприятия или компании выгодно по нескольким причинам:

увеличивается скорость обмена документации;

исключается потеря документов (всегда будет их электронная копия);

сокращаются расходы на подготовку документа (бумага для печати, износ оргтехники, заправка принтеров, прочее);

увеличивается скорость расчетов с контрагентами (не будет кассового разрыва);

появляется возможность круглосуточного отслеживания документов с любой точки, где есть доступ к интернету;

документы подписываются ЭЦП, которую невозможно подделать в отличие от ручной подписи;

минимизируется влияние человеческого фактора при подготовке, обработке и отправке документации.

Список банков для ведения ЭДО

Точка

удаленное подключение ЭДО для ИП и ООО;

работа с документацией из любой точки, где есть интернет;

электронная подпись для любых документов.

отправка документации без дублирования бумажными копиями;

высокий уровень безопасности обрабатываемых документов;

возможность выставлять и получать счета онлайн;

техническая поддержка банка в режиме 24/7.

Альфа-Банк

автоматическая настройка платежей на основе реестров финансовых документов;

исключение бумажных архивов;

возможность интеграции с ERP-системами.

Тинькофф Банк

кадровый электронный документооборот;

электронная подпись для различных электронных документов;

простота подключения ЭДО, дистанционная подача заявки.

Райффайзенбанк

управление документами из любой точки, где есть интернет;

электронная подпись для различной документации;

возможность интеграции ЭДО с другими системами компании.



