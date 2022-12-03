Выбор банка для подключения ЭДО
ЭДО — электронный документооборот, предусматривающий формирование и обмен электронными документами вместо использования бумажных копий. Для этого применяется специальная электронная система на программной платформе, которая позволяет создавать, заверять, получать, отправлять, а также архивировать различные документы, используемые компаниями в процессе своей деятельности. Наличие системы электронного документооборота ускоряет процесс обмена документацией и исключает необходимость её наличия в бумажной форме.
Виды электронного документооборота
Обмен документацией может происходить:
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Внутри организации — позволяет вести обмен документацией между ее сотрудниками и руководством. На законодательном уровне он не регулируется, поэтому может осуществляться по правилам, которые приняты внутри компании;
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Между разными организациями — это электронный документооборот предусматривающий обмен документацией между несколькими юридическими лицами. При оформлении, отправке и получении документов нужно руководствоваться соответствующими инструкциями, утвержденными на законодательном уровне;
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Между организацией и госучреждением — этот вид ЭДО предусматривает подачу документации в различные инстанции: пенсионный фонд, соцстрах, налоговая служба, прочее.
Какие задачи решает ЭДО
Современные сервисы ЭДО для бизнеса позволяют решать следующие задачи:
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формировать и отправлять различную документацию;
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хранить документы и электронные архивы;
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распределять входящую документацию и управлять ею;
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организовывать внутренний оборот документации;
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выполнять обмен информацией между разными операторами ЭДО;
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организовывать внешний документооборот и отправку документации в госорганы.
Преимущества ЭДО
Подключить ЭДО для предприятия или компании выгодно по нескольким причинам:
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увеличивается скорость обмена документации;
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исключается потеря документов (всегда будет их электронная копия);
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сокращаются расходы на подготовку документа (бумага для печати, износ оргтехники, заправка принтеров, прочее);
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увеличивается скорость расчетов с контрагентами (не будет кассового разрыва);
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появляется возможность круглосуточного отслеживания документов с любой точки, где есть доступ к интернету;
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документы подписываются ЭЦП, которую невозможно подделать в отличие от ручной подписи;
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минимизируется влияние человеческого фактора при подготовке, обработке и отправке документации.
Список банков для ведения ЭДО
Точка
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удаленное подключение ЭДО для ИП и ООО;
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работа с документацией из любой точки, где есть интернет;
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электронная подпись для любых документов.
Промсвязьбанк
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отправка документации без дублирования бумажными копиями;
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высокий уровень безопасности обрабатываемых документов;
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возможность выставлять и получать счета онлайн;
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техническая поддержка банка в режиме 24/7.
Альфа-Банк
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автоматическая настройка платежей на основе реестров финансовых документов;
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исключение бумажных архивов;
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возможность интеграции с ERP-системами.
Тинькофф Банк
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кадровый электронный документооборот;
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электронная подпись для различных электронных документов;
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простота подключения ЭДО, дистанционная подача заявки.
Райффайзенбанк
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управление документами из любой точки, где есть интернет;
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электронная подпись для различной документации;
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возможность интеграции ЭДО с другими системами компании.