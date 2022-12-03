. Выбор банка для подключения ЭДО
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Выбор банка для подключения ЭДО

ЭДО — электронный документооборот, предусматривающий формирование и обмен электронными документами вместо использования бумажных копий. Для этого применяется специальная электронная система на программной платформе, которая позволяет создавать, заверять, получать, отправлять, а также архивировать различные документы, используемые компаниями в процессе своей деятельности. Наличие системы электронного документооборота ускоряет процесс обмена документацией и исключает необходимость её наличия в бумажной форме.

Виды электронного документооборота

Обмен документацией может происходить:

  • Внутри организации — позволяет вести обмен документацией между ее сотрудниками и руководством. На законодательном уровне он не регулируется, поэтому может осуществляться по правилам, которые приняты внутри компании;

  • Между разными организациями — это электронный документооборот предусматривающий обмен документацией между несколькими юридическими лицами. При оформлении, отправке и получении документов нужно руководствоваться соответствующими инструкциями, утвержденными на законодательном уровне;

  • Между организацией и госучреждением — этот вид ЭДО предусматривает подачу документации в различные инстанции: пенсионный фонд, соцстрах, налоговая служба, прочее.

Какие задачи решает ЭДО

Современные сервисы ЭДО для бизнеса позволяют решать следующие задачи:

  • формировать и отправлять различную документацию;

  • хранить документы и электронные архивы;

  • распределять входящую документацию и управлять ею;

  • организовывать внутренний оборот документации;

  • выполнять обмен информацией между разными операторами ЭДО;

  • организовывать внешний документооборот и отправку документации в госорганы.

Преимущества ЭДО

Подключить ЭДО для предприятия или компании выгодно по нескольким причинам:

  • увеличивается скорость обмена документации;

  • исключается потеря документов (всегда будет их электронная копия);

  • сокращаются расходы на подготовку документа (бумага для печати, износ оргтехники, заправка принтеров, прочее);

  • увеличивается скорость расчетов с контрагентами (не будет кассового разрыва);

  • появляется возможность круглосуточного отслеживания документов с любой точки, где есть доступ к интернету;

  • документы подписываются ЭЦП, которую невозможно подделать в отличие от ручной подписи;

  • минимизируется влияние человеческого фактора при подготовке, обработке и отправке документации.

Список банков для ведения ЭДО

Точка

  • удаленное подключение ЭДО для ИП и ООО;

  • работа с документацией из любой точки, где есть интернет;

  • электронная подпись для любых документов.

Промсвязьбанк

  • отправка документации без дублирования бумажными копиями;

  • высокий уровень безопасности обрабатываемых документов;

  • возможность выставлять и получать счета онлайн;

  • техническая поддержка банка в режиме 24/7.

Альфа-Банк

  • автоматическая настройка платежей на основе реестров финансовых документов;

  • исключение бумажных архивов;

  • возможность интеграции с ERP-системами.

Тинькофф Банк

  • кадровый электронный документооборот;

  • электронная подпись для различных электронных документов;

  • простота подключения ЭДО, дистанционная подача заявки.

Райффайзенбанк

  • управление документами из любой точки, где есть интернет;

  • электронная подпись для различной документации;

  • возможность интеграции ЭДО с другими системами компании.


# Экономика

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