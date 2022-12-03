



Вытаскиваю в жизнь Твою настоящую,

Где будешь ты искриться вечно,

Любить душой, и жить мгновением Бытия

Благо любя и с чистым сердцем Касаться губ Любимого своего

Где нет сомнений, где нет страхов.

А есть Тотальное принятие Всего..

Есть повод только для веселья

Есть повод только для любви

Есть повод только поделиться

Любовью с миром..

Твоя любовь Космических масштабов ..

Она Твоя, и никого иного..

Раскрыв её ты наполнишь Вселенную огромной

Твоё служение ЛюбитьДарить свет, принятие, надежду, веруТвоя красота в том, чтобы БытьНет проблем в тебе и никогда не было,за что ты можешь себя не любить.Это блеф. Это не Ты. Это было.Пора раскрыться в пучине ЛюбвиДаБудет Свет в Твоей Душе.

Бали Будда (04.09.2019)

Фото я Панган

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