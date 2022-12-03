. Вытаскиваю в жизнь Твою настоящую
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Вытаскиваю в жизнь Твою настоящую

Вытаскиваю в жизнь Твою настоящую


Вытаскиваю в жизнь Твою настоящую,
Где будешь ты искриться вечно,
Любить душой, и жить мгновением Бытия
Благо любя и с чистым сердцем Касаться губ Любимого своего
Где нет сомнений, где нет страхов.
А есть Тотальное принятие Всего..
Есть повод только для веселья
Есть повод только для любви
Есть повод только поделиться
Любовью с миром..
Твоя любовь Космических масштабов ..
Она Твоя, и никого иного..
Раскрыв её ты наполнишь Вселенную огромной


Твоё служение Любить
Дарить свет, принятие, надежду, веру
Твоя красота в том, чтобы Быть
Нет проблем в тебе и никогда не было,
за что ты можешь себя не любить.
Это блеф. Это не Ты. Это было.
Пора раскрыться в пучине Любви

Да
Будет Свет в Твоей Душе.

Бали Будда (04.09.2019)

Фото я Панган

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# Астро Проза
По материалам: nicstyle.ru

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