. Законы, вступающие в силу с 4 декабря
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Законы, вступающие в силу с 4 декабря

Законы, вступающие в силу с 4 декабря

В частности, уточнен объём затрат, финансируемых за счет субсидии. Также скорректирована процедура проверки соблюдения порядка и условий предоставления средств.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 2142 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии на создание и обеспечение функционирования информационной системы мониторинга маршрутов трафика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», мониторинга и управления сетью связи общего пользования»

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По материалам: pnp.ru

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