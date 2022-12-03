. Законы, вступающие в силу с 4 декабря

В частности, уточнен объём затрат, финансируемых за счет субсидии. Также скорректирована процедура проверки соблюдения порядка и условий предоставления средств.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 2142 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии на создание и обеспечение функционирования информационной системы мониторинга маршрутов трафика в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», мониторинга и управления сетью связи общего пользования»