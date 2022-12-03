. Журнал Forbes оценил эффективность российских дронов-камикадзе "Ланцет"
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Журнал Forbes оценил эффективность российских дронов-камикадзе "Ланцет"

Журнал Forbes оценил эффективность российских дронов-камикадзе "Ланцет"

Российские беспилотники-камикадзе "Ланцет", используемые в ходе боевых действий на Украине, оказались одним из самых эффективных видов вооружений в арсенале Вооруженных сил России. Об этом пишет Forbes.

Дроны-камикадзе, также называемые "барражирующими боеприпасами", поражают важные цели с высокой точностью и на большом расстоянии.


"Просто так остановить его невозможно. Самоходная зенитная артиллерия, такая как поставленная немцами 30-миллиметровая установка Gepard, если и эффективна [против российского беспилотника-камикадзе], то только в том случае, если окажется в нужном месте в нужное время, и ее недостаточно для прикрытия всей линии фронта", — отмечают авторы Forbes.

По информации делового издания, модификация дрона-камикадзе "Ланцет-3М", известная как "Изделие 52", весит около 15 килограммов, а дальность ее полета составляет порядка 40 километров.

"Камера в носовой части [беспилотника] позволяет оператору искать и идентифицировать цели, затем летательный аппарат разгоняется и пикирует со скоростью 305 километров в час, чтобы нанести удар пятикилограммовой бронебойной боеголовкой", — добавили в Forbes.

Карту Украины полностью оцифровали для обучения операторов отечественных дронов-камикадзе "Изделие 51" и "Изделие 52". Так тренировка специалистов станет более приближенной к реальным боевым условиям.

Ранее специалисты "Ростеха" представили технологию создания боевых роботов из любой бронетехники. Сейчас создан боевой робот на базе БМП-3 с боевым модулем "Синица". Экипаж ему не нужен, поскольку функции механика-водителя и стрелка в ней роботизированы. В конце августа в России сертифицировали первый вертолет-беспилотник. Модель рассчитана на доставку грузов, контроль территории и ведение разведывательных операций.

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По материалам: uposters.ru

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