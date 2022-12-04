20 cобак-трудяг, которые не понаслышке знают, что представляют из себя рабочие будни
Ни для кого не секрет, что животные иногда могут быть в разы умнее человека. Собаки без исключения входят в число одних из самых сообразительных и ловких братьев наших меньших. Поэтому диапазон занимаемых ими должностей не заканчивается на охранниках и охотниках. Сегодня мы подготовили для вас подборку пёселей, которые не покладая своих лап трудятся на настоящих и очень важных работах. Ведь косточка в миске сама не появится!
Собака-терапевт работает в стоматологическом кабинете
Уно усердно помогает в работе над созданием видеоигр со спецэффектами
Вы только посмотрите на то, как этот мальчик горд тем, что он стал первым полицейским питбулем в Нью-Йорке
С вас 50 рублей и почёсывание за ушком
Этот лохматый парень работает в зоомагазине и радует всех посетителей своей лучезарной улыбкой. Мы бы точно не прошли мимо и что-нибудь у этого пёсика прикупили, а вы?
«В это воскресенье наш мальчик взял на себя очень важную миссию — он был нашим свидетелем!»
Собачка по кличке Джорди — настоящее успокоительное лекарство для деток в зале суда
Каждый раз, когда детям приходится давать какие-то показания во время судебного заседания, Джорди оказывается рядом!
Сорра — служебная собака, которая предупреждает своего хозяина об обмороках и помогает ему справляться с посттравматическим стрессовым расстройством и аутизмом
Служба службой, но моделью тоже когда-то надо побыть
Лучшая фотокарточка в школьный альбом готова!
Счастливые моськи собак-спасателей, которые во время учений успешно нашли людей, оказавшихся под огромным слоем снега
Така — доктор, который залечит ваши душевные боли
Пёс по кличке Така — настоящий герой. Однажды он сам едва спасся от пожара, и это не обошлось без последствий. Но сейчас он проходит обучение, чтобы стать собакой-терапевтом. И вскоре он будет лучшим врачом и другом для детей в ожоговом отделении.
Сыщик трюфелей доволен своим уловом
Средний вес чёрного трюфеля из Орегона составляет от 28 до 56 граммов. Сегодня Ру нашёл идеальный трюфель весом почти 200 граммов!