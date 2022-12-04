. 20 cобак-трудяг, которые не понаслышке знают, что представляют из себя рабочие будни

Ни для кого не секрет, что животные иногда могут быть в разы умнее человека. Собаки без исключения входят в число одних из самых сообразительных и ловких братьев наших меньших. Поэтому диапазон занимаемых ими должностей не заканчивается на охранниках и охотниках. Сегодня мы подготовили для вас подборку пёселей, которые не покладая своих лап трудятся на настоящих и очень важных работах. Ведь косточка в миске сама не появится!

Собака-терапевт работает в стоматологическом кабинете

Уно усердно помогает в работе над созданием видеоигр со спецэффектами

Вы только посмотрите на то, как этот мальчик горд тем, что он стал первым полицейским питбулем в Нью-Йорке

С вас 50 рублей и почёсывание за ушком

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Этот лохматый парень работает в зоомагазине и радует всех посетителей своей лучезарной улыбкой. Мы бы точно не прошли мимо и что-нибудь у этого пёсика прикупили, а вы?

«В это воскресенье наш мальчик взял на себя очень важную миссию — он был нашим свидетелем!»

Собачка по кличке Джорди — настоящее успокоительное лекарство для деток в зале суда

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Каждый раз, когда детям приходится давать какие-то показания во время судебного заседания, Джорди оказывается рядом!

Сорра — служебная собака, которая предупреждает своего хозяина об обмороках и помогает ему справляться с посттравматическим стрессовым расстройством и аутизмом

Служба службой, но моделью тоже когда-то надо побыть

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Лучшая фотокарточка в школьный альбом готова!

Счастливые моськи собак-спасателей, которые во время учений успешно нашли людей, оказавшихся под огромным слоем снега

Така — доктор, который залечит ваши душевные боли

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Пёс по кличке Така — настоящий герой. Однажды он сам едва спасся от пожара, и это не обошлось без последствий. Но сейчас он проходит обучение, чтобы стать собакой-терапевтом. И вскоре он будет лучшим врачом и другом для детей в ожоговом отделении.

Сыщик трюфелей доволен своим уловом

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Средний вес чёрного трюфеля из Орегона составляет от 28 до 56 граммов. Сегодня Ру нашёл идеальный трюфель весом почти 200 граммов!

«В моей местной типографии за кассой работает эта милая мордочка»

«Собака моего приятеля обучена выкапывать гнёзда морских черепах, чтобы их потом можно было безопасно поместить в инкубатор и выпустить на волю после вылупления»

«Моя собака работает в книжном магазине при университете»

Это Джекс, и он без проблем приклеит вам любую марку на конверт или открытку

А этот серьёзный парень работает в научной лаборатории

Дарвин не скрывает своих эмоций от того, какой он молодец, что нашёл 33 килограмма наркотиков

Ещё один пёсик-терапевт, который работает в аэропорту и проверяет, все ли садятся на рейс в хорошем настроении

Новорождённые козлята и их верный и лохматый пастух

Это что? Я на билборде, получается? Вооот это дааа!

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