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Американцы возмутились из-за решения Байдена

Американцы возмутились из-за решения БайденаЗрители CBS возмутились из-за закона Байдена о предотвращении забастовки железнодорожников

Зрителей телеканала CBS возмутило решение президента США Джо Байдена подписать закон о принудительном предотвращении забастовки американских железнодорожников. Соответствующие комментарии они оставили под видео на YouTube-канале вещателя.

«Вместо того, чтобы защищать права рабочих, он заставил их замолчать», — написал Cameron Glynn. «Я надеюсь, что рабочие смогли прийти в себя после того, как их бросили под автобус или, в данном случае, под поезд», — высказался Charles R.

«Вот идея. Давайте дадим конгрессу такие же условия, в которых должны работать железнодорожники, и такую ​​же оплату», — предложил FyreFly08. «Меня, как члена профсоюза, это очень расстроило. Байден, возможно, только что сломал хребет организованным рабочим», — написал Hoosi3r Mike. «Представьте, если бы он сделал это с профсоюзом учителей», — отметил Elling Steinsvik.

«Я надеюсь, что они все еще бастуют. Отличная работа, оставайся с рабочим классом, Джо», — заметил пользователь с ником Astie. «Это позор, что он так нападает на рабочих. После этого ни один демократ не может снова упоминать Рейгана о профсоюзах», — заявил Aaron Fairburn. «Когда этот парень что-то подписывает, рабочий человек страдает», — написал Let’s go Brandon.

2 декабря президент США Джо Байден запретил забастовку железнодорожников, которая грозила разрушить американскую экономику, подписав законопроект, одобренный Сенатом США. Железнодорожная забастовка могла бы заморозить почти 30 процентов грузоперевозок в стране, ускорить инфляцию и стоить американской экономике до 2 миллиардов долларов в день.

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По материалам: lenta.ru

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