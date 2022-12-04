. Анатолий Белый рассказал, как сообщил Хабенскому о своей эмиграции

Актер Анатолий Белый решил сбежать из страны. Артист покинул Россию в конце мая этого года. Известный артист Анатолий Белый вошел в число знаменитостей, которые приняли покинуть Россию на фоне событий в мире. Кто-то уезжал в спешке в самом начале весны, кто-то, как Анатолий Белый, дал себе время на сборы. Анатолий Белый покинул Россию в конце мая, когда завершился театральный сезон. Как сейчас признается актер, он не хотел подводить МХТ имени Чехова, в котором прослужил двадцать лет.Анатолий Белый рассказал, что поступил так, как велит деловая и дружеская этика. О своем отъезде он заранее предупредил художественного руководителя МХТ имени Чехова Константина Хабенского. «В театре у меня было четыре спектакля, где у меня были главные роли. Не мог я так поступить с театром, в котором я отслужил двадцать лет. Я сразу пошел к Косте Хабенскому и сказал: «Я буду уезжать, знай это, пожалуйста и давай вместе подумаем, кого ввести вместо меня», - рассказал Анатолий Белый. По материалам Youtube-канала «А поговорить?» * * Создан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.