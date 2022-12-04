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Анатолий Белый желает смерти людям

Анатолий Белый желает смерти людям
Актер Анатолий Белый признался, что многих ненавидит до смерти. Артист рассказал, что нового узнал о самом себе после отъезда из России Известный артист Анатолий Белый, двадцать лет прослуживший в МХТ имени Чехова, сделал неожиданное признание. Анатолий Белый заявил, что в последнее время отчаянно пытается бороться с ненавистью к окружающим. Это чувство пожирает его уже несколько месяцев.
«Борюсь с ненавистью всеми силами своей души. Это очень опасная зараза. Иногда она меня захлестывает, я же не Далай Лама. Одно из мощных для себя открытий – это степень ненависти, о том, что я умею страдать, я давно знал. А вот так, чтобы хотеть смерти человека, хотеть смерти многих людей… Я хочу, чтобы… Иногда во мне это есть. Я желаю чьей-то смерти, это ужасно, но это факт», - поделился Анатолий Белый. Напомним, Анатолий Белый вместе с семьей уже несколько месяцев живет в Израиле. Артист уверяет, что в Россию он больше не вернется. По материалам Youtube-канала «А поговорить?» * * Создан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
# Шоу-бизнес Белый Анатолий
По материалам: z-aya

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