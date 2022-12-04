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Армия Израиля раскрыла уничтоженные в секторе Газа цели ХАМАС

Армия Израиля раскрыла уничтоженные в секторе Газа цели ХАМАСАрмия Израиля сообщила об уничтожении оружейного цеха ХАМАС и тоннеля в секторе Газа

Израильские военные в ходе ударов по целям в секторе Газа уничтожили оружейный цех палестинского радикального движения ХАМАС и ведущий к нему тоннель на юге анклава. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

В сообщении израильской армии говорится, что в ответ на ракету, выпущенную из сектора Газа по территории Израиля, истребители ЦАХАЛ «нанесли удары по объекту по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС».

Вечером в субботу, 3 декабря, в ряде регионов на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. По информации ЦАХАЛ, с территории сектора Газа была выпущена ракета. Сообщалось, что снаряд упал в открытой местности неподалеку от города Нахаль-Оз, не причинив ущерба. Системы противовоздушной обороны (ПВО) при этом задействованы не были. В ответ армия обороны Израиля нанесла удары по целям в секторе Газа.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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