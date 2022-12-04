. Будет успешным: 7 главных признаков, что у мужчины большое будущее

Если у вас есть четкое понимание, что вы хотели бы жить в достатке, чтобы ваш мужчина был успешным, умел зарабатывать деньги, то выходить замуж нужно не за первого встречного. Это понятно, собственно, каждой, как и то, что женами генералов становятся те, кто изначально были женами лейтенантов. Речь тут пойдет о перспективе, о том, как распознать мужчину, у которого большое будущее. Поможет разобраться в премудростях потенциала сильного пола психолог и коуч Павел Раков. Какие 7 признаков укажут даме, что перед ней будущий «генерал»?

7 главных признаков, что у мужчины большое будущее

Лицом к проблеме

Многие современные люди довольно инфантильны, не хотят брать на себя ответственность за решение проблем. И если вы вдруг встретили того, кто, увидев препятствие, сразу берется его решать, то к такому человеку должен быть повышенный интерес. Понаблюдайте, умеет ли он «распутывать узлы» или же просто бросается в пучину, рискуя собой, капиталом и теми, кто рядом. Ведь бесстрашие еще не гарантирует умение действовать точно и выверенно. Некоторые мужчины действительно не боятся открыть бизнес, но теряют его из-за глупости или непоследовательности.





Ответственность за поступки

Умение всегда нести ответственность за свои действия — очень важная, но редкая черта. Нет, вполне нормально, даже для мужчины, иногда чувствовать себя расстроенным, если все валится из рук, но постоянно жаловаться на неудачные обстоятельства, плохих партнеров, вредного босса или еще что-то — это уже другое. Такое поведение говорит о нежелании либо неумении брать ответственность за свои решения и поступки, делать выводы из провальных ходов и в будущем их не повторять.

Быстрота принятия решений

Помимо целеустремленности, нужна еще и скорость, с которой человек идет к этой самой цели. Вы же не готовы ждать 50 лет, когда в доме будет достаток? Успех — пташка юркая, потому важно успеть ее поймать. Шансы то появляются, то исчезают, но решительный человек никогда их не упустит. А еще стоит обратить внимание на то, умеет ли мужчина решать вопросы без нервов и суеты, не переходит ли он на личности, если кто-то ведет себя вызывающе.

Честность, искренность, открытость

Мужчины изначально более сдержаны в проявлении эмоций. Но важно, чтобы ваш избранник умел открыто говорить о чувствах, признавать свою неправоту. Только человек с высокими моральными ценностями не опустится до манипуляций, не станет вести себя прижимисто, хитрить и юлить, чтобы добиться цели. Успешными становятся открытые, волевые, искренние люди, ведь их дела слова и поступки всегда сходятся, и окружающие им доверяют.





Настоящий лидер

Лидер и начальник — это не одно и то же. Часто бывает так, что сотрудник среднего звена проявляет настоящие лидерские качества: профессионализм, умение влиять, убеждать, вдохновлять коллег, работать с энтузиазмом, предлагать конструктивные решения и т.п. Именно у таких людей большое будущее, а не у тех, кто, идя по головам, сумел подняться по карьерной лестнице. Рано или поздно хитрец все равно упадет с ее «верхней ступеньки».

Надежный партнер

Как понять, что перед вами ответственный и надежный человек? Обратите внимание на такой признак: если он иногда говорит, что чего-то не может сделать, что он не уверен, потому не станет обещать — это верный признак джентльмена, который держит свое слово. Да, женщины любят ушами и обожают обещания, даже клятвы, но именно это наше пристрастие часто оборачивается разочарованиями. Надежный партнер лишь тот, который не бросает слова на ветер.





Внимание к деталям

Успешным может стать лишь тот мужчина, который не зевает по сторонам, внимателен и пунктуален. Если избраннику не нужно напоминать важные даты, то это большой показатель его будущего карьерного взлета. Как это связано? Да очень просто. Цепкий, проницательный ум, хорошая память — это залог успеха, а значит, и безбедной жизни.