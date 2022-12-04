. Цеков предупредил Еврсоюз о планах Киева сорвать транзит аммиака
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Цеков предупредил Еврсоюз о планах Киева сорвать транзит аммиака

Цеков предупредил Еврсоюз о планах Киева сорвать транзит аммиака

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает необходимым привлечь внимание мирового сообщества к планам Киева сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака. Об этом сенатор заявил РИА «Новости».

Ранее сообщалось о подготовке властями Киева провокации по срыву транзита аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса. По данным источника РИА «Новости» в дипломатических кругах, Украина планирует взрывы на территории Одесского припортового завода в местах хранения аммиака с целью разрушения инфраструктуры цеха перегрузки. По словам источника агентства, диверсия планируется с целью дальнейшего обвинения Москвы в ракетном ударе, нанесенном армией России.

Россия хочет заранее предупредить мировое сообщество о планируемой провокации, сказал Цеков. «Евросоюзу нужен аммиак, Россия готова его поставлять, но, если в результате действий Украины эти поставки прервутся, ЕС нужно будет сделать соответствующие выводы», — подчеркнул он. 

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По материалам: pnp.ru

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